ARC Hartbergerland-Rallye: Bericht RM Racing Austria

Roman Mühlberger als Teamchef nutzte die Gelegenheit des 3. ARC Lauf 2021 in Rahmen des ersten Tages bei der Hartbergerland Rallye, um seit langen wieder selbst eines seiner Rallyefahrzeuge zu bewegen und so Katja Totschnig im Ford Fiesta Rally2 zu ihrem 20-jährigen Beifahrerinnenjubiläum zu verhelfen.



Ebenso nach längerer Pause auf der linken Seite eines Rallyeautos konnte man rund um Hartberg Stefan Langthaler bewundern, welcher einen Evo VI pilotierte. Auch Franz Schulz vertraute wieder auf die Dienste des RM Racing Austria Support und ließ eben da seinen Peugeot 206 betreuen. Bei all den sportlichen Ehrgeiz der Penibilität in der Vorbereitung und vor Ort, kommt bei RM Racing Austria aber auch nie die familiäre und freundschaftliche Note zu kurz, die manch anderswo ins Hintertreffen geratene Menschlichkeit wird hier ganz großgeschrieben. Eine Eigenschaft, welcher sich auch Raphael Silberbauer samt familiären Anhang mit seinem Ford Fiesta ST nahtlos anschließt und sich dadurch – wenig verwunderlich – sehr gut betreut und wohl fühlt.



Ebenso wenig verwunderlich also, dass der Zugang und das Credo, welches Teaminhaber Mühlberger für sein Unternehmen gewählt hat, einen generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch vor Ort garantiert, wenn sich Rallyegrößen wie Walter Mayer, Joe Bayer, Siegfried Schwarz und viele weitere im Paddock des RM Racing Austria einfinden und mit Rat und Tat sowie einer Unzahl legendärer Rallyegeschichten für familiäre Rallyestimmung sorgen.

Mühlberger manifestierte sich von Anfang an im Spitzenfeld der ARC und unter den Top Ten des gesamten Feldes. Fehlerlos spulte er die Sonderprüfungen ab, überwachte im Service sein bestens eingespielte Serviceteam und geizte auch nicht mit nützlichen Tipps für den Junior im Team Raphael Silberbauer. Dieser haderte am Vormittag mit einer zu weichen Abstimmung und einer falschen Reifenwahl. Auch musste er nach eigenen Angaben seinen Ausritt von Weiz erst völlig aus dem Kopf bringen. Viele technische Tipps und einige gutgemeinte psychologischen Ratschläge zeigten am Nachmittag Wirkung bei dem Rallye-Piloten, so gelang es ihm schlussendlich den zweiten Platz in der JARC sowie den dritten Platz in der ARC Gesamtwertung einzufahren.