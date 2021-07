Absage Niederösterreich-Rallye 2021

Schweren Herzens haben sich die Veranstalterklubs der Niederösterreich Rallye (ÖAMTC ZV Baden sowie MSRR Neulengbach) dazu entschlossen, die Rallye in diesem Jahr nicht abzuhalten. Die Gründe dafür sind manigfaltig...



Akzeptanz in der Region



In der Region Waldviertel wären mit der Niederösterreich-Rallye (1.-2.Oktober), der Herbstrallye Dobersberg (22.-23.Oktober) sowie der Rallye W4 (5.-6.Novermber) gleich drei Rallyes innerhalb von etwas mehr als einem Monat abzuhalten gewesen. Organisationsleiter Helmut Schöpf erklärt: „Das ist aus meiner Sicht der Region Waldviertel und auch den Teams nicht zuzumuten. Eine Vorverlegung des Termins auf Anfang September konnte von den unterstützenden Klubs und Personen aus der Region leider leider nicht unterstützt werden. Daher sehen die Veranstalterklubs von einer Durchführung der Niederösterreich Rallye 2021 ab und versuchen für das Jahr 2022 in Niederösterreich eine Region mit Akzeptanz und ausreichender Unterstützung für die ersten Septemberwochen 2022 als Rallye Austragungsort zu gewinnen.“



Coronavirus-Pandemie



Die Coronavirus-Pandemie und die Notwendigkeit von umfassenden Covid19-Konzepten haben in der Vergangenheit vermehrt zu Absagen von Veranstaltungen geführt, wenngleich es oft auch weitere Absagegründe gab. Helmut Schöpf gibt offen zu: „Die für die Niederösterreich Rallye aus organisatorischer Sicht notwendigen Mindestanforderungen, Qualitätsansprüche, Rahmenbedingungen vor Ort und auch personelle Möglichkeiten können auch aus Covid19 Gründen derzeit leider nicht erfüllt werden.“ Hinzu kommt freilich eine trotz Impfstrategie erneut ab dem Spätsommer drohende schwer einzuschätzende Infektionslage...