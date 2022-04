Alle Links zur ORM Lavanttal Rallye 2022

Freitag, 08. April 2022: 14.50 Uhr LIVE Stimmen der Piloten nach SP 2 17.45 Uhr LIVE Stimmen der Piloten nach SP 4

Samstag, 09. April 2022: 12.00 Uhr LIVE Stimmen der Piloten nach SP 8 17.45 Uhr LIVE Stimmen der Piloten vor dem Ziel Zudem hier der Streckenplan:

Mehr Detail-Infos dazu, hier: www.lavanttal-rallye.at/2022/streckenplan.html

Live-Timings:

RALLYE LIVE - Interaktiver Resultat-Services

RALLYE LIVE MOBIL - Interaktiver Resultat-Service für mobile Endgeräte

Zeitplan

Freitag, 8. April 2022

13.15 Uhr Start der Rallye in Kleinedling

13.38 Uhr SP 1 Arlinggraben I 8,91 km

14.16 Uhr SP 2 Rundkurs Kamp-Vorderlimberg I 21,83 km

15.06 Uhr Regrouping Kleinedling In

16.01 Uhr Service Kleinedling Out



16.24 Uhr SP 3 Arlinggraben II 8,91 km

17.02 Uhr SP 4 Rundkurs Kamp-Vorderlimberg II 21,83 km



17,52 Uhr Service Kleinedling In

18.37 Uhr Parc Ferme Kleinedling – Ende des 1. Tages



Samstag, 9. April 2022

7.30 Uhr Start 2. Tag, Kleinedling, Parc Ferme Out - Servicezone

7.45 Uhr Service Kleinedling Out



8.10 Uhr SP 5 Hammer – Prebl I 14,96 km

8.41 Uhr SP 6 Prebl – GH Perner I 13,07 km



10.01 Uhr Regrouping Kleinedling In

10.31 Uhr Service Kleinedling Out



11.04 Uhr SP 7 Hammer – Prebl II 14,96 km

11.27 Uhr SP 8 Prebl – GH Perner II 13,07 km



12.17 Uhr Regrouping Kleinedling In

14.02 Uhr Service Kleinedling Out



14.30 Uhr SP 9 Rundkurs Eitweg I 10,51 km

15.03 Uhr SP 10 GH Ramsnegger – Thürn I 19,60 km



15.58 Uhr Regrouping Kleinedling In

16.28 Uhr Service Kleinedling Out



16.56 Uhr SP 11 Rundkurs Eitweg II 10,51 km

17.29 Uhr SP 12 GH Ramsnegger – Thürn II (Powerstage) 19,60 km



18.09 Uhr Kleinedling Ziel

18.15 Uhr Kleinedling Parc Ferme IN, Ende des 2. Tages

Hier geht's zur offiziellen Website der Rallye