AARC-2WD: Der Titel geht erstmals nach Tschechien – Platz 2 & 3 bleiben in Österreich

Die Spannung in der AARC wurde Dank des spannenden Zweikampfes zwischen Jan Dvorak & Jiri Kalkus aus Tschechien und den Titelverteidigern aus dem Vorjahr, den Österreichern Thomas Regner & Gottfried Witzmann, bis zum Finallauf in Dobersberg aufrechterhalten.



1.Platz: Der „GOLDENE JOCHEN“ geht erstmals nach Tschechien.

Dvorak/Kalkus sicherten sich mit ihrem Sieg in Dobersberg den AARC-Titel 2024. Die beiden Opel Corsa Rally4 Piloten zeigten die ganze Saison über eine sehr starke und konstante Leistung, holten 5 AARC-Siege, einen 2. Platz und verzeichneten nur einen Ausfall.



2. Platz: Der „SILBERNE JOCHEN“ geht nach Österreich.

Regner/Witzmann, die in Dobersberg am 5. Platz der AARC ins Ziel kamen, kämpften in der ersten Hälfte der Saison noch mit großen Umstellungsproblemen auf ihrem neuen Peugeot 208 Rally4 und holten sich letztendlich den Titel des AARC-Vize Champions 2024.



3. Platz: Der „BRONZENE JOCHEN“ geht nach Österreich.

Gerald Hopf, bei dem sich Lukas Martinelli und Manuel Brandner während der ganzen Saison als Copiloten abwechselten, musste in Dobersberg nicht mehr starten. Der steirische Opel Corsa Pilot sicherte sich seinen 3. Platz in der AARC schon bei der „Rally Valli della Carnia“ ab.



Klassenwertungen:

Klasse C2:

1. Jan Dvorak/Jiri Kalkus (CZ) 5. Filip Simik/Marek Simik (CZ)

2. Thomas Regner/Gottfried Witzmann (A) 6. Janos Szilagyi/Robert Balai (HU)

3. Marcell Gutai/Martin Hajdina (HU) 7. Christian Luif/Nadine Kellner (A)

4. Wolfgang Irlacher (D) 8. Niki Schelle/Melanie Kalinke (D)



Klasse C3: Klasse C4:

1. Marco Crozzoli/Fillipo Nodale (I) 1. Alessandro Biondo/Luca Toffolo (I)

2. Tomas Vecerka/Michal Cibulka (CZ) 2. Andrej Jasic/Mirko Stanic (SRB)

3. Stefan Kellner/Michael Wegscheider (A)



Klasse C5: Klasse C6:

1. Patrik Kder/Milan Skolka (CZ) 1. Gerald Hopf/Lukas Martinelli (A)

2. Martin Kder/Radek Sladovsky (CZ) 2. Christian Reschenhofer/Manfred Cerny (A)

3. Janos Locher (HU) 3. Max Maier/Ben Maier (A)

4. Josef Urban/Jaroslav Urban (CZ) 4. Andrea Faccin/Fabio Giuriato (I)



Junioren: Copiloten:

1. Marcell Gutai (HU) 1. Jiri Kalkus (CZ)

2. Max Maier (A) 2. Gottfried Witzmann (A)

3. Patrik Kder (A) 1. Martin Hajdina (HU)



Senioren 55+: Senioren 60+:

1. Marco Crozzoli (I) 1. Christian Reschenhofer (A)

2. Wolfgang Irlacher (D) 2. Janos Locher (HU)

3. Darko Peljhan (SI) 3. Eugen Friedl (A)



AART – 4WD: Erster AART-Titel für Slowenien - Podiumsplätze 2 und 3 bleiben in Österreich

In der AART überschlugen sich die Ereignisse schon zu Beginn der Saison. Die zwei Deutschen, Manuel Kössler & Benedikt Hofmann haben ihren wunderschönen Hyundai i20 gleich bei der ersten Rallye, der Quattro River Rally in Kroatien so nachhaltig zerstört, dass die Saison zu Ende war. Daniel Mayer & Alessandra Baumann taten bei der dritten Rally dasselbe mit ihrem Citroen C3 Rally2 und somit waren gleich zwei der Favoriten vorzeitig ausgeschieden.

Nach dem die Ungarn Zsolt Hoffer & Arnold Szilassy, sowie Dani Fischer & Zoltan Buna nur zwei Rallys fuhren, blieben Mitte der Saison nur noch 5 Teams übrig, die den Kampf um die drei Podiumsplätze und die begehrten „Jochen“ aufnahmen.



1.Platz: Der „GOLDENE JOCHEN“ geht erstmals nach Slowenien.

In der 4WD Wertung stand der Gesamtsieger durch den mehrfachen slowenischen Staatmeister Darko Peljhan & Matej Car bereits fest, als klar war, dass Markus Steinbock aus beruflichen Gründen bei der „Rally Valli della Carnia“ nicht starten konnte.



2. Platz: Der“ SILBERNE JOCHEN“ bleibt in Österreich.

Markus Steinbock & Harald Bachmayer kamen als zweitplatziertes AART-Team zur Herbst Rallye und hatten sich zur Aufgabe gemacht, diesen Podiumsplatz in Dobersberg zu fixieren. Was den beiden Österreichern auch gelang und nun mit dem Titel „AART-Vize-Champion“ belohnt wurde.



3. Platz: Der „BRONZENE JOCHEN“ bleibt in Österreich.

Eugen Friedl & Helmut Aigner, die mit ihrem Mitsubishi EVO auf dem fünften AARC-Platz der Zwischenwertung zur Herbst Rallye kamen, eröffnete sich im letzten Moment noch die große Chance, auf den dritten Stockerlplatz in der AART zu klettern.

Die beiden Österreich haben dieses Vorhaben auch prompt in die Tat umgesetzt.



Klassenwertungen:

Klasse T1: Klasse T3:

1. Markus Steinbock/Harald Bachmayer (A) 1. Darko Peljhan/Matej Car (SI)

2. Daniel Mayer/Alessandra Baumann (A/D) 2. Eugen Friedl/Helmut Aigner (A)

3. Ariel Gyarmati/György Kocsis (HU)



Eine würdevolle Siegerehrung am 26.10. in Kärnten wird dann den krönenden Abschluss dieser spannenden Saison 2024 bilden.



Die weiteren Platzierungen von AARC & AART findest Du unter Clubwertung in:

www.alpeadriarallyclub.eu