Alpenfahrt: Absage

So wie heute der Wachau-Marathon der Leichtathleten wegen der Schlechtwetter-Situation abgesagt werden musste, haben sich auch die Veranstalter des Alpenfahrt Revival, die Freunde des Driftwinkels entschlossen, die für Freitag bis Sonntag dieser Woche geplante Veranstaltung vorzeitig abzusagen.



Die gesamte Streckenführung im nördlichen Waldviertel liegt in einer Schlechtwetterzone, die nach Vorhersagen das ganze Wochenende anhalten wird. So gibt es zur Stunde bereits Schneefall im Nordteil der Strecke, während im übrigen Teil Brücken vorsorglich gesperrt werden und alle Helfer sich in Alarm-Bereitschaft befinden und nicht für geplante Veranstaltungen, so wie es die Alpenfahrt ist, zur Verfügung stehen können. Diese Umstände haben absoluten Vorrang, daher auch die Absage durch die Verantwortlichen Christian Weitgasser, Jörg Pattermann und Rudolf Wallner.



Die Veranstalter planen diese Ausgabe der Alpenfahrt im nächsten Jahr Anfang Mai nachtragen zu können. Nach Festlegung eines Termines wird man diesen wieder veröffentlichen und dabei auf bessere Bedingungen hoffen.