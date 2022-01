Austrian Rallye Challenge 2022: Saison-Vorschau

3. ARC BLAUFRÄNKISCHLAND RALLYE “powered by Advancis“: der Türöffner für eine leistbare ARC RALLYESAison quer durch Österreich

Die führenden Köpfe der ARC versuchen stets das Beste für Fahrer, Veranstalter und Teams im österreichischen Rallyesport zu ermöglichen und scheuen weder Aufwand noch Fusionen.

Weniger Aufwand – mit maximaler Effizienz



Die Nenngebühr zur Einschreibung in die ARC ist heuer bereits im Nenngeld der Blaufränkischland Rallye enthalten. Das Nennformular der Blaufränkischland Rallye wird daher gleichzeitig als Einschreibung in die ARC verwendet. Für die Nennung zum ARC Teambewerb (auch für ARC Teams ohne AMF Bewerberlizenz) ist ein gesonderter Betrag laut Ausschreibung der ARC zu entrichten. Teilnehmende Teams mit für 2022 gültigen AMF Bewerberlizenzen werden als besonderes welcome der ARC mit Anmeldung eines Teams bei der Blaufränkischland automatisch und ohne Extragebühr im Teambewerb der ARC berücksichtigt.

Maximale Punkte bei sparsamer Logistik + Auslandsbonus

Der logistische Aufwand zum Punkten in mehreren Championaten ist getreu dem ARC Motto „kostengünstiger leistbarer Motorsport“ auch dieses Jahr wieder überschaubar und hält sich in Grenzen. Durch die geringere Kostenbelastung der ARC Teams, konnte man wieder mit der Vipavska Dolina Rallye eine zusätzliche Auslandsveranstaltung in den ARC Kalender aufnehmen, die optional zur Auswahl steht.

Die Veranstaltung in Slowenien bietet bei nur 250 Euro Nenngeld für die ARC auch sehr viele schöne Sonderprüfungskilometer und ein einzigartiges Flair. Zusätzlich startet bei dieser Rallye auch der Alpe Adria Rallye Cup in die Saison 2022 der mit einem besonderen Angebot für alle gemeldeten ARC Teams aufwartet und die Clubgebühr zum Alpe Adria Rallye Club 2022 um € 120.- reduziert anbietet.

ARC KALENDER 2022

VERANSTALTER VERANSTALTUNGSTITEL ORT / REGION SP STRECKE DATUM MCL 68 BLAUFRÄNKISCHLAND RALLYE Deutschkreutz / BGL 90 km 04. - 05. März 2022 AVTO KLUB AJDOVŠ?INA RALLYE VIPAVSKA DOLINA * optionaler Zusatzlauf Ausland Adijovscina / SVN 95 km 08. -09. April 2022 STENGG MOTORSPORT FAN CLUB HARTBERGERLAND RALLYE Hartberg / STM 100 km 28. - 29. Mai 2022 Event & Rallyeclub St. Veit HIRTER RALLYE SANKT VEIT St. Veit / Glan / KTN 125 km 17. - 18. Juni 2022 RALLYE CLUB PERG MÜHLSTEIN RALLYE Perg / OÖ 70 km 12. - 13. August 2022 STENGG MOTORSPORT FANCLUB ASPANG RALLYE Aspang / NÖ tba 24. - 25. September 2022 Rallyegemeinschaft Waldviertel HERBSTRALLYE DOBERSBERG * vorbehaltlich AMF Anmeldung Dobersberg / NÖ 100 km 04. - 05. November 2022

* Anmerkungen

ARC Vorschau 2022, mehr Miteinander



Im ARC Kalender scheinen von den reinen ARC Tages Läufen Blaufränkischland Rallye, der Mühlstein Rallye Perg und der Herbst Rallye Dobersberg zusätzlich eine optionale Veranstaltung im Ausland erstmals auch gleich 3 Veranstaltungen mit zusätzlichem ORM Prädikat auf. Mehr Vielfalt und Abwechslung geht nicht.

Sowohl bei der Hartbergland Rallye als auch bei der Aspang Rallye soll in einer jeweils geplanten eigenen Tageswertung um ARC Punkte gekämpft werden können. Durch Aufzahlung auf das volle ÖM-Nenngeld ist man bei diesen Doppelveranstaltungen, die über Samstag und Sonntag geplant sind, auch in der Staatsmeisterschaft punkteberechtigt und kann dann auch an beiden Tagen an den Start gehen.

Bei der Hirter Rallye St. Veit die mit einer Showprüfung am Freitagabend beginnen wird ist für die ARC Teams mit voraussichtlich 130 km auch die längste ARC Veranstaltung in der Saison 2022. Der zusätzliche Mehraufwand wird durch die Wertung in der ORM mit günstigem ARC Nenngeld aber kompensiert.

Der Rallye Club Perg möchte die Mühlstein Rallye hingegen stressfrei und zeitoptimiert anlegen. Geplant ist, bei sehr geringem Zeitaufwand eine ARC Rallye Sommerfest mit 60-70 SP km wieder aufleben zu lassen.

Das Finale zur ARC wird traditionsgemäß im Waldviertel wieder bei der Herbstrallye Dobersberg stattfinden, die nicht nur auf den Traditionstrecken der Semperit und Waldviertel Rallye durchgeführt wird, sondern diesmal auch zum Traditionstermin im November abgehalten werden soll.

MCL 68 – EIN Traditionsclub steht für das Miteinander der Rallyeszene Österreichs

Als bekannt wurde, dass die Jänner Rallye im Jänner 2022 nicht stattfinden werden kann, trat man an den Veranstalter der Blaufränkischland Rallye mit der etwas delikaten Bitte heran, den einzig möglichen Ausweichtermin, nämlich just eine Woche vor dem ersten ARC Lauf der Saison wählen zu dürfen.

Seitens der AMF ist verankert, dass zwei Wochen hintereinander keine Rallyeveranstaltungen in Österreich stattfinden dürfen und jener Veranstalter welchen einen Termin zuerst zugesprochen und genehmigt bekam, ein Veto gegen eine solche Terminkonstellation einlegen darf.

Dazu ARC Fahrersprecher und Blaufränkischland Rallyeveranstalter Georg Gschwandner:

„selbstverständlich hätten wir ein Veto gegen den Ersatztermin der Jänner Ralle einlegen können.

Ich stehe allerdings als Präsident des MCL 68 dem ältesten aktiven Rallyeclubs Österreich vor.

Unsere Jahrzehnte langes Bestehen beruht auf ein Miteinander im und für den österreichischen Rallyesport, wir verzichten lieber auf ein paar Nennungen als eine der traditionsreichsten Rallyes Österreich zu verhindern.“

Backup-Event für Jänner Rallye Teilnehmer im Blaufränkischland

Sollte die Jänner Rallye auch an dem gewählten Ersatztermin nicht stattfinden können, bietet die Blaufränkischland Rallye die Möglichkeit einer kurzfristigen Nachnennung an.