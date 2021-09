Austrian Rallye Legends: Live-Radio

In der Marktgemeinde Admont und der umliegenden Gesäuse Region kehren ab Freitag die beliebtesten Boliden des Rallyesports und ihre nicht minder gefeierten Pilot*innen zurück, um nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder die Freude am Fahren zu zelebrieren. Die Austrian Rallye Legends starten am Freitag ab 16.30 Uhr mit dem Shakedown in Hall, am Samstag werden insgesamt neun Sonderprüffungen in Weng, St. Gallen und Hall absolviert. In der Mittagspause sind die mehr als 100 Teams wie immer in Admont verteilt aus nächster Nähe zu sehen, Fahrer und Autos verstecken sich nicht,, Benzingespräche sind durchaus erwünscht, für alle gilt die 3G-Regel.



Wie in den Jahren zuvor wird das ARL Rallye Radio mit LIVE-Einstiegen aufwarten. Am Freitagvormittag gibt es ab 9.25 Uhr Interviews bei der Technischen Abnahme. Um 20.15 Uhr steigt die große LIVE Talkrunde mit dem Stargast Erik Kalle Grundel, der bei den Austrian Rallye Legends einen Peugeot 309 GTI pilotieren wird - den Veranstaltern rund um Kurt Gutternig und dem ARBÖ Admont ist es diesmal gelungen, neben dem legendären Historik-Feld auch das modernste Rallyeauto der Gegenwart und dessen allseits bekannten Piloten einzuladen. Rekord-Staatsmeister Raimund Baumschlager lässt vor dem offiziellen Feld seinen elektrisch betriebenen Skoda.Kreisel über die Prüfungen fliegen. Bei der Talkrunde am Freitag wird Raimund gemeinsam mit Kalle Grundel und Martin Gutternigg vom Organistaionsteam der ARL einen Bogen spannen von den „goldenen Jahren“ des Rallyesports über den Run auf historische Rallye-Events bis hin zu jener Technikrevolution, die das Skoda-Kreisel-Projekt dem Rallyesport beschert. Am Samstag folgen ab 12.30 Uhr LIVE Stimmen aus Admont. Bei den Sonderprüfungen wird bereits rund eine halbe Stunde vor dem Feld ein Schmankerl vom Stapel gelassen: zwei Paraden mit Audi quattro und Steyr-Puch.



Zeitplan ARL:



Freitag, 17. September:



16.30 Uhr Shakedown Hall



Samstag, 18. September:



09.15 Uhr SP 1 Weng im Gesäuse1

09.45 Uhr SP 2 St. Gallen - Spitzenbach1

10.15 Uhr SP 3 St. Gallen - Erb Rundkurs1

11.30 Uhr SP 4 Hall Rundkurs1

12.00-13.40 Uhr Servicezone Admont

13.55 Uhr SP5 Weng im Gesäuse2

14.20 Uhr SP 6 Hall Rundkurs2

15.10 Uhr SP7 St. Gallen - Spitzenbach2

15.40 Uhr SP 8 St. Gallen - Erb Rundkurs2

16.35 Uhr SP 9 Weng im Gesäuse3



ARL Rallye Radio



Freitag, 17. September:



09.25 Uhr LIVE Stimmen von der Technischen Abnahme

20.15 Uhr LIVE Talk mit Erik Kalle Grundel, Raimund Baumschlager & Martin Gutternigg



Samstag, 18. September:

12.30 Uhr LIVE Stimmen aus Admont



LIVE zu hören:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel