Austrian Rallye Legends: Vor Start

Ein Lächeln zauberte jener Motorensound in die Gesichter der Protagonisten der Austrian Rallye Legends, der am Freitagnachmittag beim Shakedown in Hall zu hören war. Schließlich mussten Fans und Aktive ein Jahr lang wegen der Coronakrise pausieren. Am Samstag, den 17. September feiern die Austrian Rallye Legends ihr langersehntes Comeback - insgesamt werden neun Sonderprüfungen in der wunderbaren Gesäuse-Region absolviert.



In Admont selbst steigt um 9 Uhr der Start, ab 12 Uhr können die legendären Boliden (22 Fahrzeugmarken) in den Servicebereichen aus nächster Nähe betrachtet werden, die nicht minder legendären Piloten wie Erik Kalle Grundel, Per Carlsson, Eric Wallner und viele mehr beantworten gerne die Fragen der Fans (Talkrunde mit Per Carlsson, Kalle Grundel und Raimund Baumschlager zum Nachhören). Mit der schon bekannt-begehrten Gourmetrallye verwöhnen die Admonter Wirten die Fans den ganzen Tag lang...



Für großes Interesse sorgt aber auch jenes Auto, welches mit der Startnummer "E1" nach den Vorausautos und vor ARL-Stammgast und Publikumsliebling Eric Wallner in seinem giftgrünen Ford Escort die Sonderprüfungen in Angriff nehmen wird: Der elektrisch betriebene Skoda-Kreisel RE-X1 ist das modernste Fahrzeug der Gegenwart, pilotiert wird es von niemand geringerem als Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager.



Als besonderes "Zuckerl" präsentieren sich rund eine halbe Stunde vor dem Feld einige Audi quaatro und die bereits beliebte Steyr-Puch-Parade, die liebevoll "Pucherl-Parade" genannt wird. Es ist an gerichtet - die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ sind bereit für das Comeback...