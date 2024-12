BRR-Programm fixiert

Der 65 jährige blickt seiner bereits 43. Rallyesaison mit Freude entgegen: „Ich freue mich besonders, dass alle meine Sponsoren auch 2025 wieder mit an Bord sind und wir so bereits vorzeitig unsere Saisonplanung fixieren konnten. Wir werden wieder ein ähnliches Programm wie in diesem Jahr absolvieren. Der Saisonstart ist bereits fixiert: Los geht es wieder mit der Rebenland Rallye Ende März rund um Leutschach an der Weinstraße, der zweiten Runde der Österreichischen Meisterschaft. Ich habe lange überlegt bereits beim traditionellen ORM-Saisonauftakt im Rahmen der Jännerrallye kurz nach dem Jahreswechsel an den Start zu gehen. Diese Entscheidung wurde mir dann aber abgenommen, da BRR bereits vier Fahrzeuge rund um Freistadt betreut. Die Planung der Kundeneinsätze gemeinsam mit meinem BBR Team steht momentan auf der Tagesordnung. Unsere treuen Kunden der letzten Jahre vertrauen weiter auf uns und versorgen uns mit reichlich Arbeit!“



Der Terminkalender für das Team von Baumschlager Rally & Racing ist für die Saison 2025 nämlich bereits wieder reichlich befüllt: Neben sechs bis neun Einsätzen in der Rallye-Weltmeisterschaft warten laut momentanen Stand auch noch Starts bei ca. 34 internationalen Rallyes auf die Mannschaft aus Micheldorf. Nach der Jännerrallye stehen mit der legendären Rallye Monte Carlo und der Rallye Schweden gleich zwei besondere Highlights der Rallye-Weltmeisterschaft am Kalender.



Bereits am Wochenende war der Rosenauer in der ORF1 Live-Sendung „Sport am Sonntag für Licht ins Dunkel“ zu Gast. Das Exponat von Baumschlager Rallye & Racing und GT Gerätetechnik (Exklusives Rallye-Erlebnis auf Eis und Schnee mit Raimund Baumschlager als Instruktor) konnte wieder einen hohen Spendenbetrag erzielen.