Baumschlager vor Wettbewerbs-Comeback

Exakt 30 Jahre, nachdem "Mundl" Baumschlager bei der Vorgänger-Veranstaltung der ARL, der ARBÖ-Rallye, den ersten von insgesamt elf Siegen erringen konnte, geht er heute mit der Startnummer 1 wieder an den Start. Neben ihm sitzt sein Stammbeifahrer Thomas Zeltner, pilotiert wird ein Skoda Fabia rally2. Eine schöne Sache, zweifellos. Und doch kamen wir nicht umhin nachzufragen, ob denn nicht vielleicht mehr geplant ist. Und wie ein Interview ergab, ist dem auch so. Raimund wird in exakt der selben Zusammenstellung von 22. bis 24. September bei der Rally Nova Gorica in Slowenien sein Wettbewerbscomeback geben. Und er ist dort übrigens nicht der einzige Österreicher: Auch Simon Wagner geht dort an den Start.



Wir werden berichten ...