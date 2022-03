Es kann tatsächlich losgehen: 73 Fahrzeuge passierten anstandslos die technische Abnahme, die Fahrer zeigen sich von der Streckenführung begeistert und eine Österreich-Premiere ist ebenfalls am Start. Es ist also angerichtet für einen würdigen Österreich-Rallye-Auftakt. Und das Wetter scheint auch mitzuspielen.

Die Temperaturen werden wohl nicht allzu hoch sein, den Zuschauern dürfte heute aber dennoch zumindest „warm ums Herz“ werden, wenn die neue Rallyesaison 2022 nun endlich beginnt. Um 08:00 Uhr geht es los. Mit dabei auch eine umweltschonende Rallye-Premiere.



Das FS Motorsport Team von Franz Sonnleitner setzt erstmals ein Rallyefahrzeug in Österreich ein, das mit 100 % fossilfreien Treibstoff betrieben wird. Dafür spezifiziert wurde der Mitsubishi EVO 6,5 mit dem Riccardo Holzer an den Start geht. Dieser viel beachtete Test soll richtungsweisend auf der Suche nach umweltschonenden, leistbaren Möglichkeiten abseits der Elektrothematik sein.



Teamchef Franz Sonnleitner sieht bei einem erfolgreichen Test vor, mehrere Fahrzeuge auf diese Treibstoffart umzurüsten und möchte so eine gewisse Vorreiterrolle zu diesem wichtigen Thema im österreichischen Rallyesport einnehmen.



Davon abgesehen:

Auch die Seite für die Live-Resultate ist bereits live: hier klicken!