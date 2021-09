EXKLUSIV: Skoda-Kreisel Absage

Kaum ein anderes Land hat eine dermaßen brodelnde Rallye-Gerüchteküche - das jüngste Gericht respektive Gerücht besagt, dass Baumschlager Rallye Racing mit dem elektrisch betriebenen Skoda-Kreisel auf einen Start bei der erstmals zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) zählenden 3 Städte-Rallye (14.-16.Oktober) verzichten würde, weil es in punkto Lademöglichkeiten ähnliche, mittlerweile mit der AMF ausgeräumte Diskrepanzen wie bei der Hartbergerland-Rallye geben würde...



motorline.cc hat bei Raimund Baumschlager nachgefragt - der Rekord-Staatsmeister klärt auf: „Zwar stimmt es, dass wir bei der 3 Städte-Rallye nicht fahren werden - doch das hat ganz andere Gründe.“ Der Skoda-Kreisel RE-X1 ist nämlich ein beliebter Gast auf verschiedensten Events - das heimische Prestige-Projekt gilt neben dem Konkurrenzauto von STARD als einer der Vorreiter in dieser neuen Technologie. Baumschlager: „Nächste Woche sind wir beispielsweise in Mlada Boleslav bei Skoda Motorsport, wo wir Journalisten in unserem Skoda-Kreisel RE-X1 mitnehmen werden (darunter übrigens unter anderem auch wir von motorline.cc, Anm. der Red.).



Vor jenem Wochenende, an dem die 3 Städte-Rallye stattfindet, haben wir einen für Kreisel extrem wichtigen Termin bei der Rallycross-WM in Spa. Dieser Termin stand bereits lange vor der Hinzunahme der 3 Städte-Rallye in die ORM fest, den konnten wir nicht absagen, Kreisel rüstet ja im kommenden Jahr die elektrische WRX aus.“ In Spa wird ein noch zu bestimmender RX-Pilot an Rennläufen teilnehmen - da sei es logistisch zu knapp für den Umbau des Autos, bedauert Baumschlager: „Wir haben zurzeit nur dieses eine Auto.“



Doch schon am nächsten Wochenende wird das umtriebige Elektroauto auch in Österreich zu sehen sein - beim größten historischen Rallye-Festival des Landes, den Austrian Rallye Legends, wird Raimund Baumschlager direkt vor dem offiziellen Feld den E-Boliden über die Sonderprüfungen der Gesäuse Region fliegen lassen. Auch beim großen ORM-Finale im Rahmen der Rallye W4 (5.-6. November) wird Baumschlager den RE-X1 zum Einsatz bringen. Auch ein Start bei der Herbstrallye Dobersberg (22.-23. Oktober) werde angedacht, da müssten jedoch noch ein Paar Dinge geklärt werden, so Baumschlager.