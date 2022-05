Erfolge für Gebrüder Wagner

Österreichs schnellstes Brüderpaar, Simon und Julian Wagner, einst von der seligen Sprecherlegende Jimmy Riegler liebevoll „die Wagnerei“ genannt, konnten an diesem Wochenende zeitgleich im internationalen Rallyesport aufzeigen - alllerdings rund 3.300 Kilometer voneinander entfernt...



Schon am vorigen Wochenende gelang Simon Wagner und Gerald Winter im Eurosol Skoda Fabia rally2 bei der zum Mitropa-Cup zählenden kroatischen Rally Opatja der Gesamtsieg. Dass die beiden auch in der Europameisterschaft (ERC) das Potential zum Siegen haben, konnten Wagner/Winter auch auf Gran Canaria eindrucksvoll, mit einer Bestzeit auf der ersten Sonderprüfung andeuten. Auf SP3 jedoch passierte Simon ein Lapsus, den er gegenüber motorline.cc auch ganz offen eingestand: „Da war ich einfach einen Tick zu spät auf der Bremse, wodurch die Radaufhängungen auf der linken Seite beschädigt wurden und wir erst wieder am Samstag unter Rally2 weiterfahren konnten - so etwas kann passieren...“



Vor allem dann, wenn man den Speed der ERC Elite locker mithalten kann - so konnte Simon Wagner auf SP11 hinter dem späteren Zweitplatzierten Efren Llarena mit nur acht Zehntelsekunden Rückstand die zweitschnellste Zeit markieren - und das, obwohl er „die Reifen für die Powerstage geschont“ hat. Dort nämlich schloss er die Rallye mit einer großartigen Bestzeit ab, was ihm auch die zusätzlichen Powerstagepunkte einbrachte.



Noch während dem motorline.cc-Telefonat mit Simon Wagner feierten dessen Bruder Julian und seine deutsche Copilotin Hanna Ostlender im Stengg Motorsport Opel Corsa rally4 bei der belgischen Soezens Rallye den Sieg in der 2WD sowie im Stellantis Benelux Cup - noch vor dem deutschen Rally-Ass und mehrfachen Europa-2WD-Meister Marijan Griebel.