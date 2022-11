Eric Wallner 1953-2022

„Wenn ich Leute am Streckenrand sehe, fahre ich schon noch ein Bisschen querer - aber sonst mache ich das auch für mich selbst, weil es mir ganz einfach Spaß bereitet.“ - Eric Wallner im Rahmen der Austrian Rallye Legends 2022.



Jener Eric Wallner, der mit seinem giftgrünen Ford Escort und seinen Drifteinlagen Jahr für Jahr den Rallyefans eine große Freude bereitet hatte, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag plötzlich und unerwartet verstorben.

Die Rallyegemeinde ist sprachlos, schockiert.



Eric Wallner fuhr seine ersten Rallyes im Jahr 1973 - bei einigen dieser Rallyes saß Kurt Gutternigg, der langjährige Veranstalter der ARBÖ Rallye und spätere Gründer der Austrian Rallye Legends, auf dem Copilotensitz. Einige dieser Rallyes konnte Wallner auch gewinnen, immer waren es heckangetriebene Fahrzeuge, erst ein BMW, später ein Ford Escort.



Ab der Jahrtausendwende fuhr Eric Wallner ausschließlich bei Show-Veranstaltungen, widmete sich nur noch dem „gepflegten Driftwinkel“. So wurde er zur Gallionsfigur des historischen Rallyesports, aber auch zum Rolemodel junger Drift-Piloten. Einer, der in Windeseile zum Superstar dieser Szene wurde und bei einem Motorradunfall viel zu früh von uns gegangen ist, Christof Klausner, nannte Eric Wallner als sein großes Vorbild.



Den Austrian Rallye Legends blieb Eric Wallner bis zum Schluss treu. Bei der ARBÖ Classic fuhren Wallner und Gutternigg stets gemeinsam, so auch heuer. Eric Wallner wird der Rallye-Familie fehlen.