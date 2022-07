Gewinnspiel: Bücher von McKlein gewinnen

Wir verlosen drei Bücher aus dem Hause McKlein Publishing! WRC 50 – Die Geschichte der WRC 1973-2022

Rallye Monte Carlo (1911-2021)

Rallying 2021 - Moving Moments Mit diesen drei Büchern wird das volle Spektrum der Faszination Rallye abgedeckt. Während "Rallye Monte Carlo" in über 500 Fotos Jahr für Jahr (110 immerhin) die wohl berühmteste Rallye der Welt beleuchtet, blickt "Rallying 2021" mit Features und Reportagen hinter die Kulissen der vergangenen WRC-Saison. Und dann ist da noch "WRC 50"; 320 Seiten voller spannender Einblicke in die Geschichte der WRC, inklusive vieler, bisher unveröffentlichter Bilder. Die Verlosung erfolgt über unsere Facebook-Seite. Hier geht es zum passenden Posting! Dort müsst ihr ... Markiert in den Kommentaren die zwei Freunde, denen ihr jeweils eines der drei Bücher überlassen würdet verratet uns und ihnen WARUM und liked unsere Facebook-Seite

Teilnahmebedingungen motorline.cc Facebook Gewinnspiel

Das Gewinnspiel wird von motorline.cc veranstaltet. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Wohnsitz in Österreich, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Das Gewinnspiel beginnt am 30.06.2022; Teilnahmeschluss des Gewinnspiels ist der 14.07.2022 um 23:59 Uhr. Verspätete Teilnahmen können nicht berücksichtigt werden.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur durch die persönliche Eintragung des Teilnehmers/der Teilnehmerin zulässig. Die Teilnahme über automatisierte Verfahren (z. B. über Gewinnspielclubs oder Gewinnspielservice-Anbieter) ist unzulässig. Wir behalten uns in diesen Fällen und bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen oder Manipulationen den Ausschluss der betreffenden Teilnehmer vor.

Mehrere Kommentare desselben Facebook-Nutzers und/oder derselben Person werden als eine Teilnahme am Gewinnspiel gewertet. Eine Jury beurteilt die eingegangenen Kommentare nach Authentizität und Kreativität und wählt daraufhin die Gewinner des Gewinnspiels nach eigenem Ermessen aus. Hierfür werden alle „Facebook-Namen“ der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Adressdaten werden später nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts-, und Widerrufsrechte zu.

Gewinnbeschreibung

Zu gewinnen gibt es je ein Exemplar der Bücher: "WRC 50 – Die Geschichte der WRC 1973-2022", "Rallye Monte Carlo (1911-2021)" und "Rallying 2021 - Moving Moments".

Die Gewinner haben sich bis zum 20.07.2022 um 23:59 Uhr zurückzumelden und ihre Anschrift für den Versand des Gewinns mitzuteilen.

Die Gewinner werden im Anschluss an das Gewinnspiel direkt auf unserer Facebook-Seite benachrichtigt, indem durch den offiziellen „motorline.cc“-Account auf den ursprünglichen Kommentar, durch den an dem Gewinnspiel teilgenommen wurde, geantwortet wird.

Die Gewinner werden in diesem Kommentar aufgefordert, ihre Adresse für den Gewinnversand per Facebook-Direktnachricht an motorline.cc zur Verfügung zu stellen. In dem Fall, dass sich ein Gewinner nicht bis zum 20.07.2022 um 23:59 Uhr eigenständig mit motorline.cc in Verbindung setzt, verfällt der Gewinn und der Gewinner verliert seinen Anspruch auf eine Übersendung des Gewinns. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.

motorline.cc ist berechtigt, die persönlichen Daten an Dritte zu übermitteln, um eine Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn möglich, der nicht alternativ in bar ausgezahlt werden kann. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar. motorline.cc wird mit Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und Sachmängel haftet motorline.cc nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

motorline.cc behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht motorline.cc insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, so kann motorline.cc von dieser Person Ersatz für den entstandenen Schaden verlangen.

Anwendbares Recht; Salvatorische Klausel; Ausschluss des Rechtswegs; Änderungsrecht

Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und motorline.cc unterliegen ausschließlich österreichischem Recht. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Lückenhafte oder unwirksame Bestimmungen sind so zu ergänzen oder zu ersetzen, dass eine andere angemessene Regelung gefunden wird, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder lückenhaften Bestimmung entspricht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Keine Beteiligung von Facebook an dem Gewinnspiel

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook unterstützt, begleitet oder kontrolliert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern motorline.cc. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden sind somit nicht an Facebook zu richten, sondern an motorline.cc. Es entstehen durch die Teilnahme keinerlei Ansprüche gegenüber Facebook.

Impressum des Gewinnspielveranstalters

Das Impressum des Gewinnspielveranstalters ist über folgenden Link abrufbar: Impressum

Diese Teilnahmebedingungen wurden mit LykeUp.de erstellt.