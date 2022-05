Hartbergerland Rallye 2022: Bericht nach SP10

Mit der völlig neuen knapp über 13 Kilometer langen Sonderprüfung Hartberg - Greinbach begann heute in der Früh der Finaltag der Hartbergerland Rallye 2022. Auch die erste von insgesamt drei Durchfahrten durch das Einkaufszentrum Hatric direkt in Hartberg haben die von gestern übrig geblieben 39 Teilnehmer bereits hinter sich gebracht.



In Führung liegt drei Prüfungen vor Schluss aber nicht mehr der gestrige Spitzenreiter Simon Wagner im Skoda Fabia Rally2, sondern dessen schärfster Konkurrent Hermann Neubauer im Ford Fiesta Rally2. Den Grundstein zu diesem Umsturz legte der Salzburger gleich in der Früh, als es ihm auf der SP 9 gelang, seinen Rückstand von 5,8 Sekunden bis auf eine halbe Sekunde zu reduzieren. Im anschließenden ersten Umlauf im Hatric war Neubauer wieder um 1,2 Sekunden schneller als Wagner, was ihn nunmehr mit 0,6 Sekunden Vorsprung in die letzten drei Prüfungen des Tages gehen lässt. Eine mögliche Entscheidung wird voraussichtlich auf der SP 12 fallen, wenn die Piloten ihre Boliden noch einmal über die 13 Kilometer lange Prüfung Hartberg – Greinbach peitschen müssen.

Der Zieleinlauf der ersten Piloten wird für ca. 11.30 Uhr im EKZ Hatric erwartet.