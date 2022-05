Hartbergerland Rallye 2022: Zahlen, Daten, Fakten

Analysiert man das heurige Nennergebnis gegenüber den Startern aus dem Vorjahr, dann kann man zum letzten Jahr mit 54 Nennungen, heuer eine Steigerung auf 62 Mannschaften feststellen. Diese bestätigen damit ihre Bereitschaft, an diesem dritten Lauf zur heimischen Rallye Staatsmeisterschaft 2022 und auch zum dritten Lauf der Austrian Rallye Challenge (ARC), teilzunehmen.



Von der Bundesländerbeteiligung her gesehen stellen diesmal die Niederösterreicher mit 20 Teams das stärkste Kontingent, gefolgt von den Hausherren aus der Steiermark mit 16 Teilnehmern und knapp dahinter Oberösterreich mit 15 Mannschaften. Dann folgt Wien mit vier, Kärnten mit zwei, sowie Salzburg und Burgenland mit je einer Mannschaft. Dies ergibt 59 Teilnehmer, wozu noch zwei deutsche Fahrer und ein tschechisches Team kommen, also insgesamt 62 Nennungen.



Für die österreichische Meisterschaft haben 45 Teams genannt, für die reine ARC, die nur am ersten Tag unterwegs ist, haben 17 Teams ihre Nennung abgegeben.



Blickt man in die Topklasse RC2 dann findet man acht Starter, darunter aber die gesamte heimische Rallyespitze unter anderem mit Simon Wagner, Hermann Neubauer, Günter Knobloch, Johannes Keferböck und Kris Rosenberger. Darunter befinden sich auch fünf Piloten, die unter dem Prädikat eines nationalen Prioritätsfahrers starten werden.



Mit 11 Starten gut besetzt ist auch die Klasse 8, die als Open N (Prototypen) mit einem Wagenpass der Austrian Motorsport Federation (AMF) ausgestattet sein muss.



Der Löwenanteil der Teilnehmer rekrutiert sich aus den zweirad- angetriebenen Boliden der Klassen RC 4, sowie 7,2 und 7,3. Hier werden 25 Autos zu sehen sein.



Erfreulich ist die Beteiligung in Hinblick auf den heimischen Nachwuchs. Für die Junioren Staatsmeisterschaft haben 11 Fahrer ihre Nennung abgegeben.



Bei der Historischen Rallye Staatsmeisterschaft (HRM) Klassen 6,1 bis 6,3 und für den historischen Rallye Cup (HRC) Klassen 6,4 bis 6,6 werden insgesamt 11 Piloten um Punkte kämpfen.



Bleibt noch der österreichische Rallye Cup der AMF, kurz ORC benannt und ist in die Klassen 7,1, 7,2 und 7,3 unterteilt. In 7,1 starten 7 Fahrzeuge, in 7,2 werden es 4 Autos sein und in 7,3 kann man 9 Teilnehmern auf der Nennliste erkennen.



In der Markenstatistik der teilnehmenden Autos führt Ford mit 11, knapp vor Mitsubishi mi 10 und Opel mit 8 Autos. Dann kommen mit je 4 Autos die Marken Subaru, Peugeot, Mazda und VW, je 3-mal sind Audi und Skoda dabei, je 2-mal Renault, Porsche und Suzuki und je 1 Mal kommen die Marken Citroen, BMW, Nissan, Fiat und Honda in der Nennliste vor.



Zeitplan der Hartbergerland Rallye 2022



Samstag, 28. Mai 2022

8.00 Uhr Start der Rallye aus der Servicezone im Festgelände



8.55 Uhr SP 1 Waldbach Kumpfmühle 1 12,63 Kilometer

9.58 Uhr SP 2 Greinbach RK 1 10,39 Kilometer



10.23 Uhr Regrouping In Festgelände



12.08 Uhr SP 3 Waldbach Kumpfmühle 2 12,63 Kilometer

13.11 Uhr SP 4 Greinbach RK 2 10,39 Kilometer



13.36 Uhr Regrouping In Festgelände



15.35 Uhr SP 5 Lorenzen 1 9,23 Kilometer

16.08 Uhr SP 6 Rohrbach RK 1 14,21 Kilometer



16.48 Uhr Regrouping In Festgelände



18.17 Uhr SP 7 Lorenzen 2 9,23 Kilometer

18.50 Uhr SP 8 Rohrbach RK 2 14,21 Kilometer



19.30 Uhr Parc Ferme ORM Day 1 Freie Einfahrt

19.35 Uhr ARC Finish Parc Ferme Freie Einfahrt



Sonntag, 29. Mai 2022

8.00 Uhr ORM Parc Ferme Out, Service In



8.50 Uhr SP 9 Hartberg Greinbach 1 13,09 Kilometer

9.20 Uhr SP 10 Hatric 1 3,16 Kilometer



9.30 Uhr Regrouping In Festgelände



10.23 Uhr SP 11 Hatric 2 3,16 Kilometer

10.43 Uhr SP 12 Powerstage Hartberg Greinbach 1 13,09 Kilometer

11.13 Uhr SP 13 Hatric 3 2,62 Kilometer



11,18 Uhr Wartezone / Holding Hatric

11.53 Uhr Finish Hatric

12.00 Uhr Ende der Rallye in Hatric



Technische Daten:

Gesamtlänge der Rallye: 412, 15 Kilometer

davon werden auf den 13 Sonderprüfungen 130,14 Kilometer ausschließlich auf Asphalt gefahren