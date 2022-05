Hartbergerland Rallye 2022: erste Vorschau

Am letzten Mai-Wochenende, genauer gesagt am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Mai, geben die besten Rallye-Piloten des Landes im Rahmen der Hartbergerland Rallye ordentlich Gas. Aber auch schon am Freitagabend wird den Fans in der Altstadt einiges geboten.

Die Rallye-Staatsmeisterschaft 2022 geht Ende Mai in die dritte Runde. Nach der pandemie-bedingten Absage der Jännerrrallye in Freistadt und den bereits absolvierten Läufen im südsteirischen Rebenland sowie im kärntnerischen Lavanttal steht diesmal die Oststeiermark im Mittelpunkt des rasanten Geschehens. Die Hartbergerland Rallye findet am Samstag, dem 28., und Sonntag, dem 29. Mai, statt und zählt neben sämtlichen Meisterschaftskategorien (ORM, ORM 2WD, ORM Junior, Historische Staatsmeisterschaft, Historischer Cup, Österreichischer Rallye Cup und Rallye Cup 2000) auch zur Austrian Rallye Challenge (ARC).



Ehe es ab Samstag in der Früh um Meter und Sekunden geht, dürfen sich die Fans schon am Freitag, dem 27. Mai, auf die besondere Nähe zu den Protagonisten freuen. Um 18 Uhr präsentieren die teilnehmenden Piloten ihre Boliden im Rahmen eines stimmungsgeladenen Zeremonienstarts mitten in der mittelalterlichen Altstadt von Hartberg. „Das war schon im letzten Jahr ein besonderes Spektakel“, freut sich Willi Stengg, der mit seinem treuen Fanclub wieder als Veranstalter der Hartbergerland Rallye auftritt und den Staatsmeisterschaftslauf zum zweiten Mal vom ursprünglichen Austragungsort Pinggau etwas weiter südlich verlegte.

13 zum Teil neue Sonderprüfungen warten auf die Teilnehmer. Acht am Samstag und fünf am Sonntag. „Besonders der Sonntag als zweiter Renntag hat sich als guter Schachzug erwiesen“, sagt Willi Stengg weiter. „Vor allem, weil wir da auch heuer wieder das Gelände mitten durch das Einkaufszentrum Hatric in Hartberg nutzen können. Dort werden am einkaufsfreien Feiertag drei Sonderprüfungen abgehalten, und auch der Zieleinlauf wird dort sein. Die Zuschauer können dabei die Stars wie im Vorjahr aus nächster Nähe in Action sehen.“



Titelverteidiger bei der Hartbergerland Rallye ist der zweimalige Saisonsieger und amtierende Staatsmeister Simon Wagner aus Oberösterreich.