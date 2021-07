Hartbergerland Rallye: 23 Lokalmatadore genannt

Am kommenden Wochenende geht die OBM Hartbergerland Rallye über die Bühne. Garniert mit einem von Organisator Willi Stengg neuen Konzept, das von sämtlichen Teilnehmern als spannend, interessant und vor allem gut befunden wird. Start Samstag in der Früh mit einem intensiven Tagesprogramm von 12 Sonderprüfungen, Schluss am Sonntag zu Mittag nach weiteren vier Wertungsabschnitten mit dem Highlight, zwei Sprintprüfungen mitten durch das Einkaufszentrum Hatric in Hartberg. Unter den 108 Piloten und Copiloten, die für den dritten Staatsmeisterschaftslauf in der Oststeiermark ihren Start zugesagt haben, sind die einheimischen Teilnehmer natürlich wie immer das berühmte Salz in der Suppe.



Diesmal steigen insgesamt 23 steirische Protagonisten in die Boliden, um ihre jeweiligen Fans mit zünftiger Action in die rallye-spezifische Stimmung zu versetzen.



Hier die 23 steirischen Local Heroes der OBM Hartbergerland Rallye:

Klasse 1, 2 und RGT (ORM):

Startnummer 6: Günther Knobloch (Skoda Fabia Rally2)

Startnummer 7: Kevin Raith (Ford Fiesta Rally2)

Startnummer 8: Kris Rosenberger (Porsche 997 GT-3)

Startnummer 20: Enrico Windisch / Bianca Marina Stampfl (Audi A1 R4)



Klasse 3 und 4 (ORM-2WD):

Startnummer 14: Kurt Huber (Copilot von Luca Waldherr, Opel Corsa Rally4)

Startnummer 15: Roland Stengg (Opel Corsa Rally4)

Startnummer 16: Michael Röck / Birgit Gangl (Opel Corsa Rally4)

Startnummer 17: Fabian Zeiringer (Peugeot 208 R2)

Startnummer 18: Christoph Lieb (Opel Adam)

Startnummer 26: Lukas Stengg (Opel Adam R2)

Startnummer 27: Florian Liendl / Dominik Lafer (Citroen C2 R2)

Startnummer 53: Johann Stelzl / Nicole Elstner (Opel Corsa D OPC

Klasse 6.1, 6.2 und 6.3 (Historische Staatsmeisterschaft):

Startnummer 46: Helmut Schwab (Mitsubishi Lancer Turbo 2.0)

Startnummer 50: Ewald Hunstein (Copilot von Kurt Pehersdorfer, Mitsubishi Lancer Turbo)



Klasse 6.4, 6.5 (Historischer Rallye Cup):

Startnummer 48: Kerstin Schwaiger (Copilotin von Martin Gattringer, Lada 2105 VFTS)



Klasse 7.2 und 7.3 (Rallye Cup 2000):

Startnummer 49: Gerald Hopf / Karl Reitmaier (Opel Corsa D OPC)

Startnummer 51: Patrick Ritter / Wolfgang Lieb (Opel Astra OPC)