Hayden Paddon kehrt in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zurück! Der frühere Hyundai-Werksfahrer, der 2016 die Rallye Argentinien gewonnen hatte, wird mit einem eigenen Team aus Neuseeland und einem in der neuseeländischen Nationalfarben Schwarz lackierten Hyundai i20 N Rally2 in der WRC2-Klasse an den Start gehen.



"Wir sind wieder da ... und zwar mit jeder Menge Kiwi!", schreibt Paddon bei Twitter. "Ich darf euch das Hyundai-Neuseeland-Rally-Team vorstellen, mit dem wir ein auf zwei Saisons ausgelegtes Programm mit dem neuen Hyundai i20 N Rally2 in der WRC2 starten werden. Ich bin stolz, das mit unseren eigenen Ingenieuren, Technikern und Management sowie mit etwas Unterstützung aus Europa durchziehen werden."



In dieser Saison will Paddon mit seiner Mannschaft bei den WM-Rallyes in Estland und Finnland sowie bei seiner Heimrallye in Neuseeland antreten. 2023 will der 34-Jährige dann eine komplette WRC2-Saison bestreiten. "Es liegen zwei große Jahre vor uns, und wir freuen uns darauf, sie mit euch zu teilen", so Paddon.



Der Neuseeländer fuhr 2007 zum ersten Mal in der WRC und gewann 2011 den Titel in der Produktionswagen-Klasse. 2014 wurde er Werksfahrer bei Hyundai. Mit dem südkoreanischen Hersteller gelang Paddon 2016 in Argentinien sein erster WRC-Sieg. Ende 2018 verlor er seinen Platz im Hyundai-Werksteam.



Im Jahr 2019 scheiterten zwei Anläufe zum Comeback im WRC-Auto. Der geplante Start für M-Sport bei der Rallye Finnland musste nach einem schweren Testunfall abgesagt werden. Später im Jahr hätte Paddon für das Ford-Team die Rallye Australien bestreiten sollen, die wegen Buschfeuern dann aber abgesagt wurde. Letztmalig fuhr Paddon 2019 bei der Rallye Großbritannien mit einem Ford Fiesta R5 in der WRC.