Herbstrallye: Vorschau FS Motorsport

Das FS Motorsport-Team reist mit großen Zielen nach Dobersberg: Gerald Bachler möchte sich zum ARC-Champion krönen. Riccardo Holzer freut sich auf ein Duell mit Martin Kalteis, möchte bester Nicht-R5-Pilot werden und würde im Falle des Falles auch zugunsten seines Teamkollegen Bachler zurückstecken. Markus Kroneder zündet jenen brandneuen Peugeot 208 rally4, der ab sofort bei FS Motorsport zu mieten ist. Nachdem er bei seinem Debüt in Perg nur wenige Kilometer weit kam, möchte Newcomer Sebastian Mayer, der Neffe von Teamchef Franz Sonnleitner, diesmal das Ziel sehen - navigiert wird er wieder von der erfahrenen Melanie Kalinke.

#73 Sebastian Mayer/Melanie Kalinke (Mitsubishi Lancer Evo VI)



„Ich fahre am kommenden Wochenende meine zweite Rallye, wobei das Debüt bei der Mühlsteinrallye ja nur von äußerst kurzer Dauer war, da wir gleich auf der ersten Prüfung ein Rad verloren haben. Wir haben am vergangenen Wochenende einen Test abgehalten und der ist recht gut verlaufen.Bei mir bleibt natürlich das Ziel das Ziel - ich möchte diesmal wesentlich mehr Kilometer abspulen und wir werden es diesmal in aller Ruhe angehen.“



#29 Riccardo Holzer/Mario Palmsteiner (Mitsubishi Lancer Evo 6.5)



„Unlängst habe ich ja gesagt, dass es cool wäre, wenn Martin Kalteis bei der Herbstrallye starten würde und wir uns matchen könnten - er dürfte dieser Aufforderung gefolgt sein. Mario Palmsteiner und ich werden jedenfalls voll attackieren und versuchen, in die Top 10 zu gelangen - außerdem wollen wir bestes Nicht-R5-Team werden. Wir hadern leider immer noch ein wenig mit dem Budget, weshalb wir nur mit gebrauchten Reifen antreten können - doch das wollen wir mit unserer Performance kompensieren. Sollte Gerald Bachler, der ja noch um den Gesamtsieg in der ARC kämpft, unsere Hilfe benötigen, könnte es im Mittagsservice wie in der Formel 1 eine Stallorder geben, denn ich bin natürlich bereit, meinem Teamkollegen zu helfen.“

#41 Gerald Bachler/Harald Bachmayer (Mitsubishi Lancer Evo VI)



„Ich habe eine Chance, die ARC zu gewinnen, die ARC1 habe ich bereits in der Tasche. In der Gesamtwertung treten alle drei Gruppen - ARC1, ARC2 und ARC3 - an, meine Konkurrenten um die ARC, Lukas Dirnberger und Thomas Regner starten in der ARC3 und werden versuchen, dort möglichst weit vorne zu landen - das Gleiche ist bei mir der Fall. Allerdings starten in der ARC1 auch Gerald Rigler im WRC, Martin Kalteis und Riccardo Holzer - allesamt souveräne Piloten. Ich kann nur schauen, dass ich in meiner Gruppe gut abliefere - dann wird entscheiden, wo meine Konkurrenten in der ARC3 gelandet sind. Für das ARC-Finale miete ich einen FS Evo VI an. Damit sind wir bereits die Rallye Weiz 2021 gefahren. Neben mir wird der erfahrene Harald Bachmayer Platz nehmen. Die Herbstrallye fuhr ich nur einmal 2016 - die Strecken im Waldviertel haben oft lange Geraden, wo ich mir mit dem stärkeren Evo leichter tue. Die kurvigen Abschnitte kommen mir fahrerisch entgegen...“

#49 Markus Kroneder/Kathrin Redlingshofer-Milev (Peugeot 208 rally4)



„Ich könnte rein theoretisch in der ART noch Meister werden - doch das wird sich punktemäßig schwer ausgehen. Ein realistisches Ziel wäre der Vizemeister in der ART, wie es mir bereits 2018 gelungen ist, 2015 wurde ich bereits ARC-Vize. Ich fahre diesmal mit Kathrin Redlingshofer-Milev und betrete auch beim Fahrzeug komplettes Neuland - ich wechsle vom Opel Corsa rally4 in einen Peugeot 208 rally4. Es ist ein komplett neues Auto, wir haben damit einen kurzen Rollout absolviert - ich habe mich sofort wie zuhause gefühlt, zumal die beiden Autos komplett ident sind.“