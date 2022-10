Herbstrallye: Vorschau MCL 68

Zuerst kommt man den Bildungsauftrag des Rallyenachwuchs nach und setzt mit einem Volvo 740 16V ein Vorausauto ein, in dem Clubmitglied Tobias Reischer erstmals Gelegenheit bekommt den Ablauf einer Rallye in der Praxis zu erleben.

Unterstützt wird er von MCL 68 Beifahrerroutine Helmut Aigner.



Die Historischen des MCL 68

Im Feld der historischen Fahrzeuge startet Jürgen Hell-Mühlberger ebenfalls mit einem Volvo. Das zweite MCL 68 Duo im historischen Feld besteht aus Andreas Hulak und Jenny Hofstädter. Der gelbe 2er-Escort wurde grundsaniert und Beifahrerin Jenny Hofstädter ist ja sowieso durch kein Rallyeauto, wir es noch so quergetrieben, zu erschüttern.



MLC 68 quer durch das Starterfeld

Im modernen Feld finden sich nicht weniger als weitere fünf Mitglieder des MCL 68: Markus Jaitz bekommt im Fiat Stilo den Schrieb von Clubkollege Stefan Fehringer vorgebetet. Iris Gerhard (siehe Bild) tritt motiviert mit einem neuen Beifahrer zu ihrer ersten Herbst Rallye im Mitshubishi Evo VII Open N an. Vorbeten tun auch bei der letzten österreichischen Rallye 2022 natürlich auch Tochter und Vater Cerny; Tochter Karin navigiert den Deutschen Wolfgang Irlacher in einem Peugeot 208 Rally 4 und Papa Manfred wie gewohnt Christian Luif im Opel Corsa Rally 4 – hier liegt das Hauptaugenmerk auf dem Podium der ART2 Wertung.



Und wie es sich für eine gute Clubgemeinschaft gehört, sind für den technischen Support vor Ort unter anderen Franz Seewald, Harald Christoph und Andreas Hubmer verantwortlich.



Auch im Headquarter leistet MCL 68 Support: In der Rallyeleitung findet man mit Georg Gschwandner und Alfred Leitner noch Präsident und Vizepräsident des MCL 68.