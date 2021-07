Im Sturzflug durch die Steiermark

Der blechern fatalistisch klingende Sound, als der im Sturzflug den Hang hinab gleitende Skoda Fabia rally2 von Kris Rosenbeger und Sigi Schwarz zum ersten Mal quasi kopfüber in den Erdboden einschlug, ließ viele Fans vor Schreck erstarren. Heute wissen wir, dass Fahrer und Copilot den Unfall auf der ersten Sonderprüfung der Rallye Weiz bis auf schmerzhafte Prellungen unverletzt überstanden haben...



Bei der am kommenden Wochenende stattfindenden Hartbergerland-Rallye (31.7.-1.8.) werden Kris Rosenberger und Sigi Schwarz ganz andere Töne anklingen lassen. Mit dem infernalisch brüllenden Motorensound ihres Porsche 997 GT3 wollen sie die zahlreich erwarteten Fans an den Strecken erfeuen, im „Rallye-Orchester“ spielen die Staatsmeister des Jahres 1997 damit ganz sicher die „erste Geige“.



Der Rosenberger Porsche wird im Hartbergerland mit der Startnummer 8 röhren - los geht es am Samstagmorgen um 8 Uhr, am Sonntag werden die ersten Teams ab 11.55 Uhr das Ziel erreichen.