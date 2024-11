Jännerrallye 3.-5.1.2025

Ja, es ist noch Zeit, bis es wieder raschelt rund um Freistadt im oberösterreichischen Mühlviertel. Aber diese Zeit vergeht unaufhörlich, und der Termin rückt mit jedem Tag näher, bis die 38. Ausgabe der legendären LKW FRIENDS on the Road Jännerrallye powered by Wimberger und also der Auftakt zur Österreichischen Staatsmeisterschaft 2025 ansteht. Dieser erstreckt sich von Freitag, dem 3., über Samstag, dem 4., und Sonntag, dem 5. Jänner, wieder über drei Tage.



Insgesamt 19 Sonderprüfungen warten auf die Teilnehmer. 180 Wertungskilometer hat die Organisations-Crew rund um Christian Birklbauer und Georg Höfer als herausfordernde Hürden auserkoren. „Zwei Prüfungen davon sind komplett neu, und zwei weitere wurden gegenüber zum letzten Jahr grundlegend geändert“, spannt Georg Höfer bewusst und gekonnt den Bogen für die schon erwartungsfreudigen Piloten.



Besonders stolz ist er dabei auf die Königsprüfung am Samstagvormittag, die sich über fast 22 Kilometer zieht und somit zur längsten Sonderprüfung aller österreichischen Staatsmeisterschaftsläufe zählt. Höfer: „Genaueres werden wir darüber auf der offiziellen Pressekonferenz am 19. Dezember bekanntgeben.“



Für die Fans, von denen wie in der Vergangenheit wieder bis zu 100.000 in Oberösterreich erwartet werden dürfen, ist der 3-Tages-Rallyepass bereits über die Homepage der LKW FRIENDS on the Road Jännerrallye powered by Wimberger bestellbar. Um 35 Euro ist man voll dabei, denn der Rallyepass beinhaltet alles, was man für das spannende Wochenende braucht:



Zugang zu allen Actionzonen an allen drei Rallyetagen

Zugang zu allen Events in der Freistädter Messehalle an allen drei Rallyetagen

ein gedrucktes Rallyejournal inklusive aller Streckenpläne und Infos

ein limitiertes Sammler-Umhängeband (Lanyard) im Jännerrallye-2025-Design

ein Hardticket im Jännerrallye-2025-Design



Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt überall frei.



Alle Infos auch unter www.jaennerrallye.at