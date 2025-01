Jännerrallye: Bericht Wagner

Simon Wagner und Hanna Ostlender starten mit einer beeindruckenden Premiere im Hyundai i20N Rally2 in die neue Saison und sichern sich Platz 2 bei der legendären Jännerrallye, die auch in diesem Jahr mit viel Schnee und Eis alles geboten hat, was das Rallyeherz begehrt.

Simon Wagner und Hanna Ostlender starten mit einer beeindruckenden Premiere im Hyundai i20N Rally2 in die neue Saison und sichern sich Platz 2 bei der legendären Jännerrallye, die auch in diesem Jahr mit viel Schnee und Eis alles geboten hat, was das Rallyeherz begehrt.

Mit „Einmal alles Neu“ verkündete Simon Wagner zum Saisonstart den Wechsel zu Hyundai Motorsport inkl. neuem Team und neuer Copilotin. Somit eine besonders große Herausforderung für den vierfachen Staatsmeister und das gesamte Team, denn die Jännerrallye ist bekanntlich nicht die leichteste Rallye.



„Die komplett neuen Rahmenbedingungen sind für die Jännerrallye natürlich nicht die besten Voraussetzungen aber einfach kann ja jeder“, zeigt sich Wagner zielstrebig.



„Es war viel Arbeit und wir haben über das gesamte Wochenende viel probiert, um das Auto bestmöglich auf die schwierigen Bedingungen abzustimmen. Umso glücklicher und stolz bin ich, dass wir auf Anhieb zeigen konnten, dass wir auch mit dem Hyundai vorne dabei sind. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten hat von Beginn an super funktioniert, alle haben Ihr bestes gegeben und ich bin mir sicher, dass wir auch die letzten Zehntel noch finden werden“, freut sich Wagner im Ziel.



Zwar konnte der 31-jährige Oberösterreicher auch in diesem Jahr seinen persönlichen „Jännerfluch“ nicht besiegen und belegt zum vierten mal in Folge Platz 2, was aber keinesfalls seine Freude mindert und ihn umso mehr für die weitere Saison anspornt.



„Wir haben jeden Kilometer genossen, hatten irrsinnig viel Spaß im Auto und die vielen Fans an den Strecken waren der Wahnsinn. Ich bin super zufrieden mit unserem Debüt im neuen Auto und freue mich auf eine tolle Saison mit hoffentlich coolen Fights auf den Sonderprüfungen. Vielen Dank an Hanna, Servis Podlesnik und Hyundai Motorsport für einen mehr als gelungenen Saisonstart“, so Wagner abschließend.