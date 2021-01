Jännerrallye-Comeback 2022

Jännerrallye 2021: „Wann kommen die bunten Autos?“

Am Samstag, den 2. Jänner wäre die erste Etappe der Jännerrallye auf dem Programm gestanden - die Corona-Pandemie kam dazwischen, doch 2022 kommt das große Comeback...

„Weiß jemand, wann die bunten Autos kommen?“, postete Jürgen Pilz - zuletzt Co-Pilot von Sebastian Fraissl, Jännerrallye-Lokalmatador Domenic Voit, Roland Stengg, Gerhard Fragner und einigen mehr - scherzhaft auf der sozialen Plattform Facebook. Dazu ein Foto, dass ihn mit einem Freund bei den berühmten Kehren der Jännerrallye in Campingstühlen sitzend zeigt. Trotz „We love Rallye“-Schild werden jedoch die bunten Autos auf sich warten lassen, denn die Jännerrallye 2021 wurde schon vor einiger Zeit abgesagt - in weiser Voraussicht, dass die bestehende Coronavirus-Pandemie und die damit einhergehenden Verordnungen eine Großveranstaltung wie die Jännerrallye de facto unmöglich machen...



Die Jännerrallye 2022 wird jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stattfinden - soll heißen: Wenn nicht noch Komplikationen im Zusammenhang mit der Pandemie entstehen, findet die Kultrallye rund um Freistadt ganz sicher statt.



Georg Höfer, Geschäftsführer der Jännerrallye Freistadt gGmbH, welche die Jännerrallye veranstaltet bestätigt gegenüber motorline.cc: „Die Jännerrallye 2022 ist fix vorgesehen - wir beginnen schon im Februar mit den Vorbereitungsarbeiten. Im Normalfall wird direkt im Anschluss an die Jännerrallye damit begonnen, die zurückliegende Veranstaltung zu analysieren, was dann nahtlos in die Vorbereitung der nächsten Ausgabe übergeht. Leider konnten wir die Rallye heuer nicht abhalten - doch die bunten Autos kehren ganz sicher nach Freistadt zurück.“