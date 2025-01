Jännerrallye: Live TV/ORF

Im oberösterreichischen Freistadt wartet alles auf den Startschuss zur 38. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER am 3. Jänner. Nirgendwo in Österreich ist das Feld der Lokalmatadore so groß wie bei dem Traditions-Event im Mühlviertel. Von den insgesamt 78 Teams, die ihre Nennung für die punkteberechtigte Teilnahme an der Jännerrallye abgegeben haben, sitzen 39 Piloten aus Oberösterreich am Steuer, 33 weitere Wagemutige gehen dem wichtigen Job des Beifahrers nach, und davon wieder sind sieben Frauen. Womit die Gesamtzahl der Local Heroes mit 72 fast jener der sich matchenden Teams entspricht.



Diese Local Heroes und viele weitere nationale und auch internationale Rallye-Piloten machen die Jännerrallye wieder zu einem spektakulären Auftakt der Rallye-Staatsmeisterschaft 2025. Im vergangenen Winter gab es eine richtig schwierige Jännerrallye mit allen Wettersituationen, die man sich vorstellen kann – von trockenem Asphalt am Freitag über Regen, Matsch und Schneeregen in der Nacht am Samstag bis zur perfekten Schneefahrbahn am Sonntag.



Mit Kefermarkt ist eine neue Jännerrallye-Gemeinde mit dabei. In St. Oswald gibt es eine komplett andere Streckenführung mit interessanten neuen Passagen. Die beliebte Unterweißenbach-Prüfung wurde heuer umgedreht und verlängert, sodass sie mit 21,3 km die längste Prüfung der österreichischen Meisterschaft ist. Auch in der bekannten Arena Königswiesen kommt es zu Neuerungen: erstmals geht es in die andere Richtung und erstmals wird dort als Auftakt am Freitag in die Dunkelheit hineingefahren.



Gemischt mit legendären Passagen wie Pierbach und Klausner-Arena und neuen Klassikern wie Lasberg und Windhaag wächst die Jännerrallye dadurch auf eine Gesamtdistanz von 180 Kilometern auf Zeit. Und auf der Wimberger SuperSpecial gibt es heuer mit dem Sprung und der Durchfahrt durch die Innovametall-Halle auch etwas absolut Einzigartiges.



Die Übertragungen in ORF SPORT + und in ORF ON:



Mittwoch, 1. Jänner, 21.30 Uhr, OSP: Highlights von der Jännerrallye 2024



Freitag, 3. Jänner, 17.00 Uhr, OSP: Live Sonderprüfung Königswiesen (Highlights um 22.15 Uhr in OSP)



Samstag, 4. Jänner, 10.45 Uhr, OSP: Live Sonderprüfung 4 Kefermarkt 1



Samstag, 4. Jänner, 13.00 Uhr, ORF ON: Live Sonderprüfung 7 Kefermarkt 2 (ab 13.50 Uhr zeitversetzt live in OSP)



Samstag, 4. Jänner, 14.55 Uhr, OSP: Live Sonderprüfung 8 Lasberg 1



Sonntag, 5. Jänner, 10.30 Uhr, ORF ON: Live Sonderprüfung 15 SuperSpecial Freistadt 1 (ab 11.10 Uhr zeitversetzt live in OSP)



Sonntag, 5. Jänner, 13.00 Uhr, ORF ON: Live Sonderprüfung 17 St. Oswald 1 (ab 13.40 Uhr zeitversetzt live in OSP)



Sonntag, 5. Jänner, 15.00 Uhr, OSP: Live Finale Sonderprüfung 19 St. Oswald 2 (Highlights um 22.00 Uhr in OSP)



Kommentator ist Thomas Hölzl.