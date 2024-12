Jännerrallye: Lokalmatadore

Der Countdown läuft. Im oberösterreichischen Freistadt wartet alles auf den Startschuss zur 38. LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER am Freitag, dem 3. Jänner. Nirgendwo in Österreich ist das Feld der Lokalmatadore so groß wie bei dem Traditions-Event im Mühlviertel. Von den insgesamt 72 Teams, die ihre Nennung für die punkteberechtigte Teilnahme an der Jännerrallye abgegeben haben, sitzen 39 Piloten aus Oberösterreich am Steuer, 33 weitere Wagemutige gehen dem wichtigen Job des Beifahrers nach, und davon wieder sind 7 Frauen. Womit die Gesamtzahl der Local Heroes mit 72 genau jener der sich matchenden Teams entspricht.



Hier die insgesamt 72 Lokalmatadore (Fahrer und Beifahrer/innen) bei der

LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER 2025:



ORM

Startnummer 1: Simon Wagner (Hyundai i20 Rally2)

Startnummer 3: Claudia Maier (Copilotin vom Luca Waldherr/NÖ/Citroen C3 Rally2)

Startnummer 5: Michael Lengauer / Erik Fürst (Skoda Fabia Rally2)

Startnummer 9: Johannes Keferböck (Toyota Yaris Rally2)

Startnummer 14: Sigi Schwarz (Copilot von Kris Rosenberger/STMK/VW Polo Rally2)

Startnummer 15: Philipp Kreisel / Daniel Foissner (Toyota Yaris Rally2)

Startnummer 16: Manuel Wurm / Stefan Hackl (Skoda Fabia Rally2)?Startnummer 17: Simon Seiberl / Florian Haderer (Ford Fiesta Rally2)

Startnummer 19: Markus Steinbock / Harald Bachmayer (Hyundai i20 Rally2)



ORM 2

Startnummer 25: Martin Rossgatterer / Andreas Thaurböck (Ford Fiesta Rally3)

Startnummer 27: Martin Fischerlehner (Opel Corsa Proto)

Startnummer 28: Johann Seiberl / Daniel Pirklbauer (Mitsubishi Evo VI)

Startnummer 31: Christoph Wögerer (Copilot von Gerald Bachler/NÖ/Subaru Impreza)

Startnummer 32: Ernst Haneder / Alexander Ahorner (Toyota Yaris)?Startnummer 33: Philipp Haneder / Markus König (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Startnummer 35: Markus Stockinger / Johann Rainer Moser (Mazda 2 Proto)

Startnummer 38: Rudolf Leitner (Ford Fiesta Proto)

Startnummer 39: Martin Desl / Reinhard Kaineder (Ford Fiesta Proto)

Startnummer 41: Alex Baumgartner / Vera Kaltenberger (Mitsubishi Evo III)

Startnummer 42: Patrik Affenzeller / Stefan Preinfalk (Subaru Impreza)

Startnummer 43: Roland Gündeseder / Georg Ratzenböck (Mitsubishi Evo IX)

Startnummer 44: Jan Dolzer (Subaru Impreza)?Startnummer 45: Jürgen Reisinger (Mitsubishi Evo VIII)

Startnummer 46: Sebastian Satzinger / Julian Wittinghofer (Mitsubishi Evo V)

Startnummer 48: Patrick Schörkhuber (Subaru Impreza)

Startnummer 51: Robert Zitta / Nadine Dolzer (Subaru Impreza)

Startnummer 52: Julian Schartmüller / Kerstin Pilz (Subaru Impreza)

Startnummer 53: Jürgen Pilz / Manuel Freudenthaler (Mazda 323 GT-R)?



ORM 3

Startnummer 55: Marcel Neulinger / Silvano Winkler (Opel Corsa Rally4)?Startnummer 56: Lukas Dirnberger (Peugeot 208 Rally4)?Startnummer 57: Raphael Dirnberger / Christian Gimpl (Opel Corsa Rally4)?Startnummer 63: Alexander Kaar (Peugeot 208 Rally4)?Startnummer 64: Nico Neulinger / Jakob Ruhsam (Ford Fiesta ST)?Startnummer 71: Tobias Pupeter / Julian Mayr (Ford Fiesta ST)?Startnummer 72: Michael Weissinger / Matthias Weissinger (Volvo 740)?



HRM

Startnummer 73: Günther Königseder / Lukas Holzer (Lancia Delta Integrale)

Startnummer 74: Horst Stürmer / Rene Zauner (Audi Quattro)

Startnummer 75: Patrik Gaubinger / Verena Gaubinger (Audi Quattro)

Startnummer 77: Markus Oßberger / Viktoria Kiesenhofer (Audi Coupe Quattro)?Startnummer 78: Gerhard Fragner / Stefanie Stütz (Mazda 323 BG 4WD)?Startnummer 79: Peter Wagner / Alfred Zacharias (VW Golf 1)?Startnummer 80: Gerhard Birklbauer / Marko Kohlberger (Mazda 323 BG Turbo)?