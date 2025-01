Jännerrallye: Nach SP15

Von absoluten Wunschbedingungen wurde das verbliebene Starterfeld am heutigen dritten und letzten Tag der LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER begrüßt. Leichter, aber anhaltender Schneefall hatte die bevorstehenden acht Herausforderungen in charmantes, wenngleich nicht ungefährliches Weiß getaucht.



Diese Voraussetzungen verliehen offensichtlich vor allem Michael Lengauer Flügel. Der Spitzenreiter war auf der ersten Prüfung des Tages, der SP 12 in Windhaag, um ganze 16(!) Sekunden schneller als Verfolger Simon Wagner, hatte damit seinen Vorsprung von gestern auf 34 Sekunden praktisch verdoppelt. Und schockte mit einer weiteren Bestmarke auf SP 13 in der Sportarena Tannermoor Liebenau die Konkurrenz gleich noch einmal. Momentan liegt Lengauer nach 15 absolvierten Prüfungen um 42,5 Sekunden vor Simon Wagner auf Platz eins.



Auf dem dritten Platz ist der Tscheche Jan Cerny im Citroen C3 Rally2 einzementiert. Vor allem deshalb, weil dessen unmittelbarer Kontrahent um einen Podestplatz Luca Waldherr nicht mehr in der Rallye vertreten ist. Der Niederösterreicher kam heute in der Früh gar nicht bis zum Start, weil am Weg vom Service dorthin die Wasserpumpe seines Citroen C3 Rally2 den Dienst versagte.



Ein nicht alltägliches Highlight lieferte Hermann Neubauer. Er gewann auch den zweiten Kampf mit einer Schneestange nicht und musste nach gestern auch heute die Windschutzscheibe seines Ford Fiesta Rally2 tauschen lassen. Zuvor blies ihm und seinem Copiloten Bernhard Ettel aber im wahrsten Sinn des Wortes eisiger Wind entgegen. Weil die Sicht so beeinträchtigt war, drückte der Salzburger nämlich die kaputte Scheibe im Ziel der SP 13 raus und musste daher die zehn Kilometer lange Sonderprüfung 14 Windhaag ohne Frontglas absolvieren – und markierte dabei sogar Bestzeit!



Eine starke Leistung zeigte heute Christoph Zellhofer. Er markierte auf den ersten zwei Tagesprüfungen in Windhaag und Liebenau die jeweils sechstbeste Zeit und schob sich mit seinem Suzuki Swift ZMX unter die Top ten.



Aufgeben musste die Rallye nach Luca Waldherr in der Topklasse auch Lukas Schindelegger bei den Historischen Vertretern. Der Titelverteidiger in der Historischen Staatsmeisterschaft wurde in der Nacht auf Sonntag von heftigen Hustenanfällen geplagt, weshalb ihm heute ein Start zu riskant war.



Die LKW FRIENDS on the road Jännerrallye powered by WIMBERGER hat heute noch vier Sonderprüfungen im Programm. So gegen 15.30 Uhr sollte der Gesamtsieger 2025 feststehen.



38. Jännerrallye, Zwischenstand nach 15 von 19 Sonderprüfungen