Jännerrallye: Update K4

Nur wenige Tage vor dem Comeback von Johannes Keferböck in der Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft, bei der Jännerrallye in einem bildhübschen Toyota Yaris GR Rally2 liefen im K4 RALLY TEAM noch einmal die Telefone heiß. Johannes berichtet: „Wir mussten kurzerhand das Einsatzteam wechseln, da das belgische Life Live Team den Toyota nicht zur Verfügung hat. Doch das Team rund um Weltmeister Thierry Neuville hat uns dabei geholfen, ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug zu finden.“



Große Vorfreude beim ERACE World Rally Team



Das kurzfristig engagierte Einsatzteam heißt ERACE WRT und ist in Frankreich stationiert - zum Einsatz kommt natürlich ein Toyota Yaris GR Rally2 im K4 Branding. Was Johannes Keferböck freut: „Der Ingenieur, der unser Auto betreuen wird, war bereits Ingenieur von Thierry Neuville und ist daher bestens für diesen Einsatz geeignet. Das französische Team hat sich riesig über die bevorstehende Operation gefreut - schließlich kennt man die Jännerrallye über die Grenzen Österreichs hinaus und meine Copilotin Ilka Minor ist ja auch international sehr bekannt.“ Wie sehr sich das ERACE World Rally Team gefreut hat, wurde in einem Facebook-Reel zum Ausdruck gebracht: www.facebook.com/reel/444505415378052



„Klingt richtig giftig!“



Ebenfalls erfreulich: Es wird nun doch eine kurze Testfahrt mit dem für Johannes Keferböck noch völlig unbekannten Boliden geben. Keferböck räumt ein: „Wir machen hier sicher einen radikalen Wechsel des Fahrzeugs, des Teams und auch der Reifen - doch ich bin zuversichtlich, dass wir das gut lösen werden. Das Auto hat ein Grund-Setup, da wurde bereits Vorarbeit geleistet. Ich habe Philipp Kreisel, der bei der Jännerrallye ebenfalls einen Toyota Yaris GR Rally2 pilotiert, kurz bei dessen Test besucht. Er gab mir einen Einblick in das Handling und was er sagte, hat sich gut angehört. Und ganz ehrlich: Mir hat es der Sound des Toyota angetan. Der klingt richtig giftig.“



Neuer Reifenpartner Hankook : Reger Daten-Austausch



Reifentechnisch kann das K4 RALLY TEAM in Freistadt auf die Unterstützung des neuen Partners Hankook bauen: „Hankook wird uns bei der Jännerrallye mit vielen Reifen beliefern - wir erhalten zudem auch Daten aus Monte Carlo, wo ja bereits für den Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft getestet wird.“ Naturgemäß wird der Datenstrom auch in die umgekehrte Richtung gelenkt - sprich: Man wird im Vorfeld der Rallye Monte Carlo auch auf die bei der Jännerrallye gewonnenen Daten zugreifen.



K4-„Rakete“ im Autohaus Feichtmayr



Die Jännerrallye (3. bis 5. Jänner 2025) rückt immer näher - doch auf einen Termin im Vorfeld freut sich Johannes ganz besonders: Am Donnerstag, den 2. Jänner von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr kann der Toyota Yaris GR Rally2 im kultigen K4-Design im Freistädter Autohaus Feichtmayr (Linzer Str. 65, 4240 Freistadt) hautnah bewundert werden. Ab 12 Uhr werden auch Johannes Keferböck und Ilka Minor höchst persönlich vorbeischauen - für Autogramme und „Benzingespräche“. Johannes: „Auf den Termin freue ich mich sehr und ich würde mich freuen, wenn dort viele unserer Fans und Freunde dabei sein würden.“