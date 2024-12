Jännerrallye: Vorschau Pröglhöf

Mit dem ersten internationalen Titel und einem Werksvertrag bei Opel Motorsport in der Tasche ging es für den 25-jährigen Motorsportler Luca Pröglhöf in die Winterpause. Jedoch steht der nächste Meilenstein in der Karriere des jungen Niederösterreichers bereits vor der Türe. Er und seine Copilotin Christina Ettel werden bei der Jännerrallye, 03. - 05. Jänner 2025, im Raum Freistatt erstmalig im Rahmen der Österreichischen Meisterschaft, mit einem elektrischen Opel Corsa Rally Electric, in das Rennen gehen.



Vor 50 Jahren schrieb der Audi Quattro mit dem ersten Allradantrieb bei der Jännerrallye Motorsportgeschichte. Jetzt ist es wieder so weit: Zum ersten Mal wird ein rein elektrischer Opel Corsa Rally Electric im offiziellen Starterfeld und somit auch in der Wertung der Verbrenner mitfahren. Am Steuer wird der amtierende Champion Luca Pröglhöf platznehmen und den „Verbrennern“ bestimmt nichts schenken.



Pröglhöf ist in Österreich nicht nur als schneller Rallyepilot bekannt, sondern gilt auch als Pionier der Elektromobilität in diesem Sport. Bereits bei der Rallye Weiz zeigte er was mit seinem nur 136 PS starken, aber über ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter verfügenden Opel Corsa Rally Electric möglich ist. Mit einer zehntschnellsten Zeit im Gesamtfeld ließ er teils doppelt so starke Allradler hinter sich!



„Beruflich, aber auch hobbymäßig kenne ich beide Welten. Mit meinem Unternehmen Abocar beschäftige ich mich täglich mit Oldtimern und natürlich liebe ich den Sound und die Emotion Verbrennungsmotor. Nichtsdestotrotz muss man für neue Technologien offen sein und vor allem zeigen, dass sie funktionieren. Genau dafür sind wir hier und ich fühle mich geehrt bei dieser Weltpremiere, der Mann hinter dem Lenkrad zu sein.“, so Pröglhöf.



Der Rennwagen und das Team die dieses Projekt umsetzen wird, sind dem Nachwuchsfahrer bereits vertraut. Stohl Racing & STARD arbeiten bereits mehrere Wochen daran, das Unmögliche möglich zu machen. Einige Anpassungen am Fahrzeug sind notwendig, um optimal auf Schnee und Eis unterwegs sein zu können. Ebenfalls arbeiten Ingenieure daran, exakte Berechnungsmodelle zu erstellen, um den Energieverbrauch darzustellen und die geeignete Ladeinfrastruktur am Rennwochenende bereitzustellen.



Teamchef Manfred Stohl resümiert: „Lange Etappen und vermutlich sehr kalte Temperaturen machen uns das Leben nicht einfach. Wir investieren viel Arbeit in die Vorbereitung und müssen an das kleinste Detail denken, damit beim Rennen alles so abläuft, wie wir uns das vorstellen.“

Eine Vielzahl an regionalen Unternehmen, aber auch bestehende Partner von Pröglhöf unterstützen das Vorhaben und ermöglichen ein Rallye-Event der Extraklasse. In der INNOVAMETALL-Halle wird an beiden Renntagen die nächste Generation des Rallyesports präsentiert. Es können die e-Rallye-Fahrzeuge bewundert werden und am Live-Stream miterleben, wie Geschichte geschrieben wird.