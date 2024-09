Eigentlich wollte Sebastien Ogier nach der Saison 2021, seinem letzten Titelgewinn in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), kürzertreten. Wie in den Jahren 2022 und 2023 nahm der Franzose auch in diesem Jahr nur an ausgewählten Veranstaltungen teil. Dennoch kämpft Ogier als bestplatzierter Toyota-Pilot plötzlich um seinen neunten WM-Titel!



Mit drei Siegen und drei zweiten Plätzen liegt der achtmalige Weltmeister nur 27 Punkte hinter Tabellenführer Thierry Neuville (Hyundai) zurück. Deshalb hat Ogier nun bestätigt, dass er die verbleibenden vier Läufe zur Rallye-Weltmeisterschaft bestreiten wird, um Toyota im Kampf um die Fahrer- und Herstellerkrone zu unterstützen.



Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hatte Ogier bereits vor einiger Zeit gebeten, auch bei den verbleibenden Läufen an den Start zu gehen. "Ich denke, jetzt ist alles klar", sagt Ogier im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



Ogier: "Wir müssen es versuchen"



"Es sind noch vier Läufe zu absolvieren, und in unserer Position in der Meisterschaft müssen wir es versuchen, auch weil wir jetzt der führende Fahrer von Toyota sind", erinnert der 40-jährige Franzose. "Natürlich war es ein großer Wunsch des Teams, dass ich dabei bin, und von meiner Seite aus waren zwei dieser vier [Rallyes] bereits geplant, wir mussten nur noch Chile und Mitteleuropa hinzunehmen."



"Auch wenn ich mich nicht so sehr auf Chile freue, kann ich mich nicht beschweren, in dieser Situation zu sein", schmunzelt Ogier über die Möglichkeit, in diesem Jahr seinen neunten WM-Sieg einzufahren. "Es ist immer verlockend, die Chance zu haben, um die Meisterschaft zu kämpfen, auch wenn es im Moment noch weit weg ist."



"Mit dem aktuellen Punktesystem ist es immer noch nicht so einfach, einen solchen Rückstand aufzuholen, aber das Beste, was wir tun können, ist zu versuchen, so spät in der Saison wie möglich Druck zu machen", gibt sich der Toyota-Pilot kämpferisch. "Solange eine rechnerische Chance besteht, kann alles passieren."



Herstellertitel hat Priorität für Toyota



Toyota-Teamchef Latvala sagte, die Ankündigung sei "gut für Sebastien persönlich und für das Team", räumte aber ein, dass das Hauptziel der Gewinn des Herstellertitels sei. Toyota liegt vor der Akropolis-Rallye an diesem Wochenende 20 Punkte hinter Hyundai, obwohl das Team sechs der bisherigen neun Rallyes gewonnen hat.



"Wir haben besprochen, dass wenn er in Lettland startet und es gut läuft, er auch den Rest der Meisterschaft fährt, denn er war in diesem Jahr ein sehr starker Rückhalt für uns", weiß Latvala. "Wir wollen den Kampf um die Meisterschaft am Leben erhalten."



Hyundai-Konkurrenz Neuville: "Müssen dagegen halten"



Tabellenführer Neuville, der am Donnerstag seine Vertragsverlängerung mit Hyundai um ein Jahr bis 2025 bekannt gab, rechnet damit, dass Ogier für den Rest der Saison sein härtester Rivale sein wird. "Es wird jemand anderes sein, der um die Meisterschaft kämpft, und wenn du gewinnst, ist es umso besser", sagt der Belgier.



"Er wird immer eine Ausrede haben, weil er nicht alle Läufe gefahren ist, aber er hat die Läufe, die er nicht gefahren ist, sehr gut ausgewählt. Er hat sich sehr gut geschlagen, weil er von seiner Position auf der Strecke profitiert hat, aber jetzt wird es ein bisschen anders sein."



Dennoch weiß Neuville, dass mit Ogier auf jeden Fall zu rechnen ist. "Es ist kein Geheimnis, dass er im Kampf um die Meisterschaft bis zum Ende des Jahres der Stärkste sein wird, und wir müssen dagegen halten", freut sich der Hyundai-Pilot auf eine spannende Schlussphase.