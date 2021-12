Kreisel-Übernahme

Der amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere wird nach einer noch ausstehenden behördlichen Genehmigung die Mehrheitsanteile an Kreisel Electric übernehmen. Kreisel wird seinen Namen behalten und auch weiterhin vom derzeitigen Standort Rainbach im Mühlkreis aus operieren.



Gegenüber motorline.cc hat Philipp Kreisel erklärt, dass die Übernahme keinen Einfluss auf die zahlreichen Motorsportprojekte der Firma haben wird: „Es wird an allen Projekten weitergearbeitet.“



2022 wird die Rallye-Weltmeisterschaft mit einem Hybrid-Kit antreten, zugleich gibt die mit Kreisel-Elektromotoren und Batterien ausgestattete Rallycross-Weltmeisterschaft ihre Premiere. In enger Kooperation mit Baumschlager Rallye Racing und Skoda wird auch der Skoda Kreisel RE-X1 wieder den Vergleich zur Benzin-rally2-Liga suchen.