Nicht weniger als 12 Junioren aus 12 verschiedenen Nationen traten beim ersten Lauf in Polen in der Kategorie ERC3 Junioren an. Nach einem erfolgreichen Test konnte Landa beim offiziellen Qualifying den Abstand zur absoluten Europaspitze auf knapp eine Sekunde pro Kilometer begrenzen. Es war das erste Antreten des Landa Racing Teams in Polen und dementsprechend neu die Bedingungen. Nach anfänglichen Problemen mit den Schriebaufzeichnungen konnte man sich am Nachmittag steigern und zum Pulk der Verfolger des späteren Gewinners aufschließen.



Ein gebrochener Auspuff sorgte für ein Feuer im Motorraum, welches glücklicherweise rasch gelöscht werden konnte, stoppte jedoch den Vorwärtsdrang des Wieners abrupt. Landa musste den Rally4-Boliden auf SP10 vorzeitig abstellen.



Nikolai Landa nach dem Ausfall: „die Rallye Polen ist eine sehr schnelle Rallye auf Schotter mit jedoch kaum geraden Teilstücken. Die Prüfungen bestehen aus vielen schnellen Kurven und unzähligen Sprüngen über Kuppen. Ich mag das sehr, musste aber feststellen, dass meine Aufzeichnungen für diese schnellen Passagen zu viel Informationen beinhalten und mein Copilot teilweise mit dem Lesen nicht nachkam. Das konnte ich in der Pause mit dem Onboard-Video-Studium etwas korrigieren und die Zeiten wurden besser. Leider wurde das Material zu sehr beansprucht, sodass wir mit einer gebrochenen Downpipe aufgeben mussten. Der Fiesta wird bereits von unseren Mechanikern in den Hallen von M-Sport Polen für den nächsten ERC Lauf in Liepaja vorbereitet.“



Die 77. Orlen Rajd Polski - Rally Poland 2021 fand vom 18.6. bis zum 20.06.2021 im Raum von Mikolajki und Warschau statt.



Nächster Lauf: Rally Liep?ja 2021 – 1.7.2021 bis 3.7.2021 – ERC3 Junior Lauf