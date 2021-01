Lavanttal-Rallye: Verschiebung ins 2. Quartal geplant

Hoffen auf das 2. Quartal

Während die Rebenland-Rallye für heuer komplett abgesagt wurde, möchten die Veranstalter der Lavanttal-Rallye das Event ins 2. Quartal verschieben.

Nach den bereits veröffentlichten Absagen, der beiden heuer zur heimischen Rallyemeisterschaft zählenden Bewerbe Jänner Rallye und Rebenland Rallye, hat sich der Veranstalter der WeinbergerHolz Lavanttal Rallye, der Motor Sport Club Lavanttal, entschlossen, seine Veranstaltung nur terminlich zu verschieben, wie dies der Obmann des gemeinnützigen Vereines Horst Nadles nachstehend beschreibt:



„Aufgrund des am 17. Jänner 2021 von der Österreichischen Bundesregierung verkündeten aktuellen Corona-Maßnahmenpakets und in Absprache mit allen zuständigen Stellen auf lokaler und überregionaler Ebene sehen wir uns zum heutigen Zeitpunkt außer Stande, am geplanten Termin 9. und 10. April 2021 für die Durchführung der 44. Int. WeinbergerHolz Lavanttal-Rallye festzuhalten. Wir benötigen vom aktuellen Organisationsstand der Veranstaltung noch ca. sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit mit entsprechender Planungssicherheit, um als gemeinnütziger Verein mit ehrenamtlichen Mitgliedern diese Aufgabe mit gebotener organisatorischer und wirtschaftlicher Sorgfalt durchführen zu können."



Nadles weiter: "Die 44. Int. WeinbergerHolz Lavanttal-Rallye könnte demnach im späteren Verlauf des 2. Quartals 2021 neu angesetzt werden – abhängig von der jeweiligen Entwicklung. Seitens des Motor Sport Club Lavanttal soll eine Terminentscheidung bis ca. Ende März getroffen werden.“