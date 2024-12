Das M-Sport Ford-Team hat kurz vor Weihnachten die Fahrerpaarung für die WRC-Saison 2025 bekannt gegeben. Die Rallye-Schmiede von Malcolm Wilson setzt dabei wieder auf Nachwuchsfahrer.



Einerseits bekommt Gregoire Munster ein zweites Jahr im Puma Rally1. Andererseits wird Josh McErlean sein Debüt in der Königsklasse geben. Beide werden die komplette Saison mit 14 Rallyes bestreiten.



Munster, der am 24. Dezember seinen 26. Geburtstag feiert, beendete 2024 auf WM-Platz acht. Bei sieben der 13 Rallyes fuhr er in die Top 10. Drei fünfte Plätze waren seine besten Ergebnisse. Das gelang dem Luxemburger auf Sardinien, in Zentraleuropa und in Japan.



"Das Ziel lautet, die Fortschritte fortzusetzen und auf 2024 aufzubauen", nimmt sich Munster vor. "Natürlich bedeutet das, besser als Fünfter zu werden. Hoffentlich gelingen uns auch Podestplätze." Munster arbeitet weiterhin mit Beifahrer Louis Louka zusammen.



Teamchef Richard Millener spricht ebenfalls von Fortschritten als Ziel: "Sie haben im Laufe ihres ersten Jahres große Fortschritte gemacht, und obwohl wir bei den Zielen und Erwartungen für 2025 realistisch bleiben müssen, ist es für beide eine große Chance."



Mit McErlean gibt M Sport einem relativ unbekannten Fahrer eine Chance. Der 25-Jährige wird schon seine gesamte Rallye-Karriere von der "Motorsport Ireland Rally Academy" unterstützt. Dabei handelt es sich um den nationalen Motorsportverband Irlands.



Seit 2022 startete McErlean in der WRC2 und fuhr 2023 parallel auch in der Europameisterschaft. Sein bestes WRC2-Ergebnis gelang ihm in der abgelaufenen Saison in Portugal. Dort wurde McErlean in dieser Klasse Zweiter.



"M-Sport ist bekannt dafür, aufstrebenden Talenten in diesem Sport Chancen zu geben", hält Millener fest. "Mit der Unterstützung der Motorsport Ireland Rally Academy ist es genau das, was wir für Josh und Eoin tun werden."



Neben McErlean wird Eoin Treacy im Puma Rally1 Platz nehmen. "2025 wird für beide eine große Herausforderung sein, aber auch eine einmalige Chance, der Welt zu zeigen, dass sie das Zeug dazu haben, eine Karriere an der Spitze des Sports zu machen."



"Wir müssen weiterhin in neue und aufstrebende Talente in der WRC investieren. Die Ziele und Erwartungen für das Jahr werden sehr vernünftig sein, aber ich weiß, dass das Team und alle irischen Fans hinter den beiden und dieser Chance für sie stehen", so Millener.



Hinter dem Projekt steht auch John Coyne, der Gründer und Patron der irischen Motorsport-Akademie, die Nachwuchsfahrern eine Chance ermöglichen will. Mit McErlean hat man erstmals einen Fahrer in die Topklasse gebracht.