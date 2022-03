Mitropa Rally Cup 2022: Vorschau Rebenland

Pünktlich am 18.3. startet der Mitropa Rally Cup (MRC) bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark in seine 57 Saison. Nach den pandemiebedingten Ausfällen und Verschiebungen in den letzten zwei Jahren nehmen in diesem Jahr 25 eingeschriebene Teams den Saisonauftakt des Mitropa Rally Cups beim ersten Wertungslauf in 2022 unter die Räder.



In der Wertung für Fahrzeuge nach dem aktuellen FIA-Reglement starten 12 Teilnehmer, darunter auch der Vizemeister aus 2019, Kristóf Klaus aus Ungarn, der mit Startnummer 3 auf einem Skoda Fabia Rally2 Evo mitten in der Phalanx der Österreichischen Rallyeelite auf die Pisten gehen wird. Auch Urgestein Herrmann Gaßner sen. aus Deutschland, sechsfacher Gewinner des Mitropa Rally Cups, ist im Rebenland mit dem Mitsubishi Evo X R4 mit Startnummer 6 eines der ersten Teams beim Start auf die Jagd nach der Bestzeit. Youngster René Noller (DEU) ist mit seinem schnellen Opel Corsa Rally4 erstmalig im Rebenland dabei. Die schnellen und flüssigen Strecken dürften seiner sauberen Fahrweise entgegenkommen.



In der MRC-Wertung für historische Fahrzeuge nach FIA Anh. K werden sieben Teams des Mitropa Rally Cup um die Punkte kämpfen. Vorjahressieger in dieser Kategorie, der Italiener Rino Muradore, ist so wie der schnelle Tiroler Alfons Nothdurfter auch in diesem Jahr wieder am Start. Nach einigen Jahren Pause kehrt der Tscheche Aleš Jirátko sen. wieder in die Mitropa Rally Cup Familie zurück und dürfte erfahrungsgemäß für die ein oder andere Überraschung beim Fight gegen die Uhr sorgen.



Auch in der Wertungsgruppe der Club Campionship geht der amtierende Meister Martin Kainz aus Deutschland wieder auf Punktejagd. Insgesamt sechs eingeschriebene Teams nehmen in der Kategorie für nicht mehr homologierte Fahrzeuge die 16 Wertungsprüfungen in den Weinbergen unter die Räder.



In diesem Jahr bietet der Mitropa Rally Cup im Rahmen einer speziellen Nachwuchsförderung mit dem »Future RallyStar« jungen Menschen ab Jahrgang 1997 mit FIA homologierten Fahrzeugen mit Zweiradantrieb der Gruppe RC4 und RC5 die Chance, um einen Preisgeldtopf von über 12.000 Euro fahren.



Bei diesem Lauf, der auch der Auftakt zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft zählt, freut sich Organisationsleiter und Bürgermeister Erich Plasch aus Leutschach auf insgesamt 69 Teams. Der Start zum Saisonauftakt ist am Freitag um 13.30 Uhr. Auf insgesamt 16 Sonderprüfungen wird auf 165 Wertungsprüfungskilometern der Sieger am Samstagabend um 19.00 Uhr im Ziel des Weinörtchens Leutschach in direkter Nähe zur slowenischen Grenze erwartet.