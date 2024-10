Mitropa Rally Cup: Rally du Valais

Beim Finale des diesjährigen Mitropa Rally Cup (MRC) bei der Rallye du Valais in der Schweiz (24.-26.10.2024) siegte das deutsche Team Albert von Thurn und Taxis mit Beifahrerin Jara Hain (DEU) auf einem Škoda Fabia RS Rally2. Dabei hatte der 41jährige noch Glück im Unglück. Auf dem 2. Gesamtrang dieser stark besetzten Veranstaltung im Kanton Wallis liegend, erwischte ihn auf der letzten Prüfung noch ein Reifenschaden.



Sechs Kilometer vor dem Ziel entschloss sich jedoch das Team, auf einen Reifenwechsel zu verzichten und mit dem Plattfuß ins Ziel zu rollen. Sie verloren dadurch auf dieser fast 30 Kilometer langen Sonderprüfung ungefähr eine Minute Zeit und rutschten somit auf Rang 3 der Gesamtwertung der Rallye du Valais.



Albert von Thurn und Taxis zog dennoch eine gute Bilanz: "Das Auto war vom Team wieder perfekt vorbereitet und super auf mich abgestimmt. Und mit Jara an meiner Seite habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt, unsere Fahrt war fehlerfrei."



Auf dem zweiten Platz in der Wertung des Mitropa Rally Cup lief das ungarische Team Zoltán László und Zsolt László Balázs auf dem Škoda Fabia RS Rally2 ein. Auch László freute sich über seine problemlose und fehlerfreie Fahrt. Mit diesem Ergebnis fahren László/Balázs auf Rang zwei der diesjährigen MRC-Meisterschaft und holten sich somit den Titel des Vizemeisters unter hinter den bereits vorzeitig als Sieger feststehenden Deutschen Philip Geipel und Katrin Becker.



Auf einen hervorragenden dritten Platz in der MRC-Wertung fuhren bei dieser anspruchsvollen Rallye mit mehr als 180 Kilometern Sonderprüfungen das ebenfalls aus Deutschland angereiste Team Stefan Göttig und Natalie Solbach-Schmidt (Hyundai i20 N Rally2).



Die Wertung der internen MRC Club Championship gewann der bereits auch als Sieger dieser Wertungskategorie vorzeitig feststehende Deutsche Martin Kainz mit Beifahrerin Stefanie Fritzensmeier (DEU) nach fehlerfreier Fahrt auf ihrem Mitsubishi Lancer Evo IX. Auf Rang 2 fuhr Mitropa Rally Cup Präsident Norberto Droandi mit Copilotin Emanuela Florean (ITA) im Peugeot 106 S16 im Ziel ein.



Mitropa Rally Cup 2024



Damit stehen die Sieger des diesjährigen Mitropa Rally Cup fest. Die Gesamtsieger des diesjährigen Mitropa Rally Cup sind die deutsche Paarung Philip Geipel/Katrin Becker (Toyota GR Yaris Rally2). Auf Platz zwei schieben sich noch die Ungarn Zoltán László und Zsolt László Balázs (Škoda Fabia RS Rally2) vor und auf Rang drei folgt das das Team aus Oberbayern, Hermann Gaßner sr. und Karin Thannhäuser (Mitsubishi Lancer Evo X).



Den Mitropa Rally Historic Cup gewinnen die Österreicher Patrik und Julia Hochegger (Opel Kadett GT/E) vor Alois Nothdurfter und Walter Münch (AUT/DEU) auf dem Ford Sierra Cosworth RS. Platz 3 geht an das ungarische Team Huba Mang und "Unicum" (Škoda Favorit 136 L).

Die interne Wertung der Mitropa Rally Cup Club Championship gewinnt wie im Vorjahr der Deutsche Martin Kainz. Es folgen die Italiener Federico Laurencich und Fabio Grendene auf Rang zwei und drei.



Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.