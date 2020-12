Motorline.cc als Medienpartner: "Projekt Klausner 2022"

Motorline.cc ist Medienpartner beim "Projekt Klausner 2022"

Die quattrolegende und ihre Partner wie „Audi-Klaus“ haben das „Projekt Klausner 2022“ ins Leben gerufen - Ziel ist die Finanzierung des Neuaufbaus eines Audi quattro für den allseits beliebten „Driftkönig“ Christof Klausner. Hauptsponsor bleibt Ralf Nagel. Motorline.cc als neuer Medienpartner.

Wer dem Kult namens Audi quattro erlegen ist, kommt nur schwer an Christof Klausner vorbei. Der 45-jährige KFZ-Spengler aus Rohr im Kremstal lässt seit dem Jahr 2004 die Herzen der Rallye- und Audi quattro-Fans höher schlagen - seit seiner ersten Rallye bewegt Klausner verschiedene, meist selbst mühevoll aufgebaute quattro-Boliden über die Sonderprüfungen. Mit seinem aktionsgeladenen Fahrstil hat sich Christof Klausner eine immer größer werdende Fangemeinde erarbeitet - und zwar längst über Österreichs Grenzen hinaus. Bei der Rallylegend San Marino wird Klausner als Topstar des gepflegten aber durchaus auch ungehobelten Driftwinkels verehrt wie ein „junger Gott“. Und natürlich haben Christof und sein Copilot Martin Passenbrunner auch Österreichs historische Rallye-Events „verzaubern“ können - das von Ralf Nagel gesponsorte Rallyeteam Klausner ist de facto Stammgast der Austrian Rallye Legends und darf auch bei keiner quattrolegende fehlen.



Auch bei der Jännerrallye konnte man die Fahrkünste des Ausnahmetalents immer wieder aufs Neue bewundern - vor allem dann, wenn Schnee und Eis die gern gesehene Unterlage bildeten. Heuer jedoch kam es in Freistadt zu einem spektakulären und vor allem folgenreichen Unfall: Der Urquattro zerschellte an einer Hausmauer und wurde dabei nahezu völlig zerstört - jedenfalls war Christof Klausner sofort klar, dass ein neues Auto aufgebaut werden muss. Die dafür benötigten Kosten von rund 60.000 Euro ließen das Team kräftig durchatmen - mit dem Verkauf auch von zerstörten Bauteilen des Urquattro konnte ein kleiner Teil der Kosten eingespielt werden, Hauptsponsor Ralf Nagel legte die notwendige Basis, sodass überhaupt an einen Wiederaufbau gedacht werden konnte...



Um jedoch ein Wiedersehen mit dem Rallyeteam Klausner garantieren zu können, legten sich die quattrolegende und deren Freunde ins Zeug und riefen gemeinsam das „Projekt Klausner 2022“ ins Leben. Die quattrolegende ersteigerte als Symbol die alte Motorhaube des zerstörten Urquattro um 1.000 Euro, die bei der quattrolegende 2021 von 7. bis 10. Juli zu einem wohltätigen Zweck verlost wird. Von jedem für die quattrolegende 2021 verkauften Wochenendticket ergehen zudem je 5 Euro an das Rallyeteam Klausner.



quattrolegende-Organisator Peter Reischl erklärt seine Beweggründe: „Chrisi hat uns in den letzten 15 Jahren so viele schöne Momente beschert, die an die Gruppe B-Zeiten erinnert haben - das muss man so schnell wie möglich wieder sehen können! Klausner hat uns 15 Jahre lang mit seinem großartigen Fahrstil beglückt - jetzt wollen wir für ihn da sein. Ich bedanke mich bei unseren Partnern dafür, dass wir hier gemeinsam als quattro- und Rallye-Familie dieses schöne ‚Projekt Klausner 2022‘ starten konnten.“



Klaus Draxlbauer alias „Audi - Klaus“ unterstützt das „Projekt Klausner 2022“ mit einem Euro pro verkauften Artikel - und es sind tausende Bauteile, die in der Einödstraße 35 in Bruck an der Mur über den Ladentisch gehen oder auch via Online Shop verkauft werden (www.audi-klaus.at). Ein besonderes „Zuckerl“ bietet Klaus Draxlbauer in seinem gemütlichen Museum in St. Katharein an der Laming - ab Frühjahr 2021 kann man dort die wiederhergestellte linke Seite des verunfallten Audi Urquattro besichtigen. Denn an originellen Ideen mangelt es dem „Projekt Klausner 2022“ ganz sicher nicht...



Mit dem Kauf von Merchandising Artikeln auf www.klausner-motorsport.at können die zahlreichen Christof Klausner Fans ihren Helden unterstützen - oder auch direkt mit einer Zuwendung an den Verein per Überweisung auf das Vereinskonto (Klausner Motorsport, Oberrohr 10, A-4532 Rohr/Kremstal/IBAN: AT58 3456 0000 0252 6184/BIC: RZOOAT2L560).



Mit dem Aufbau des künftigen „Arbeitsgeräts“ haben Christof Klausner und seine Freunde bereits begonnen. Bis zu 15 „Spezln“, wie sie Christof liebevoll benennt - darunter auch die Brüder des Oberösterreichers - helfen bei Klausner Motorsport mit. An Erfahrung im Aufbau von historischen Rallye-Fahrzeugen mangelt es der engagierten Truppe nicht, wie Klausner im Interview verrät: „Es ist nicht unser erster Aufbau - zurzeit müssen wir natürlich pausieren, da sind wir vom Coronavirus ausgebremst worden.“ Erstmals zum Einsatz kommen soll der neu aufgebaute Bolide beim Comeback der Jännerrallye 2022. Vielleicht sogar schon mit einer Art „Klausner Showtruppe“ - die Idee, interessierte Piloten für ein solches Projekt auszubilden, gefällt Christof Klausner. Vor allem dann, wenn man im Reglement eigene Showcars ermöglichen könnte, die zum Beispiel nach den Voraus- und vor den Wettbewerbsfahrzeugen als „Stimmungsmacher“ fungieren könnten: „Ich denke, dass so etwas vielen Rallyefans gefallen würde - historische Rallye-Events sind ja auch nicht ohne Grund am Boomen...“



So konnte sich auch die quattrolegende Jahr für Jahr über noch mehr Zuschauer- und Teilnehmerinteresse oder auch die Unterstützung von Audi Österreich und zahlreicher weiterer Partner freuen. Auch wenn das „Projekt Klausner 2022“ im kommenden Sommer noch mit dem Aufbau beschäftigt sein wird, möchte Peter Reischl das Duo Klausner/Passenbrunner beim 15-jährigen Jubiläum der quattrolegende (7. bis 10. Juli 2021) unbedingt fahren sehen: „Wir wollen versuchen, für Christof Klausner und Martin Passenbrunner ein adäquates ‚Leihfahrzeug‘ zu organisieren, sodass die beiden auch unsere 15. Jahresausgabe mit dem gewohnt steilen Driftwinkel veredeln können.“



Jene Firmen, welche das „Projekt Klausner 2022“ tatkräftig unterstützen wollen, werden selbstverständlich auch auf dem neuen Boliden vertreten sein, wie Peter Reischl erklärt: „Jede Firma die mitmachen möchte, ist herzlich willkommen und bekommt je nach Unterstützung eine Werbefläche auf dem neuen Fahrzeug. Alle gemeinsam haben wir uns in den letzten 15 Jahren einen beträchtlichen Werbewert und große Reichweite erarbeitet! Seid dabei!“



Mit dabei ist auch ein prominenter Medienpartner: Motorline.cc, Österreichs älteste Online-Plattform rund um Auto und Motorsport, ist mit Christof Klausner und dem Team der quattrolegende eine Medienpartnerschaft eingegangen, wie Verlagsleiter Stefan Schmudermaier erklärt: „Christof Klausner zählt zu den beliebtesten Motorsportlern des Landes, seine Popularität geht dabei weit über die Grenzen hinaus. Wir freuen uns, das Projekt medial zu begleiten.“