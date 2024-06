Murtal-Rallye: Nach SP9

Bei wie prophezeit strahlendem Sonnenschein ging es heute in der Früh in den zweiten und entscheidenden Tag der ET KÖNIG Murtal Rallye 2024. Das Starterfeld der gestern übrig gebliebenen 43 Teams wurde durch zehn weitere Teilnehmer erhöht, die im Rahmen der nur eintägigen ARC ins Rennen gingen.



An der Spitze hat sich nach nunmehr neun absolvierten Prüfungen nichts Wesentliches verändert, außer dass zwischen den weiterhin führende Simon Wagner und seinen stärksten Verfolger Hermann Neubauer sprichwörtlich keine Handbreite passt. Und dass Julian Wagner (wie die ersten Zwei im Skoda Fabia Rally2) und Citroen-Pilot Luca Waldherr noch um den dritten Podestplatz kämpfen. Wobei insbesondere Julian Wagner Verdauungsprobleme zu schaffen machen.



Aufregung gab es auf der neuen Sonderprüfung Obdach – Sabathyhütte, wo eine tückische Kompression einigen Teams kräftig in die Knochen fuhr. Albert von Thurn und Taxis dabei so heftig, dass dieser danach die Rallye sogar aufgeben musste. Bis dahin hatte sich der Deutsche im Skoda Fabia Rally2 auf Platz vier der Gesamtwertung ungemein wohl im Murtal gefühlt. Auch Angelika Letz, die Copilotin von Fabian Zeiringer, war danach auf die Hilfe der Physiotherapeutin angewiesen.



ORM-2WD

?Im Klassement der der zweirad-getriebenen Fahrzeuge gab es eine Änderung, weil Spitzenreiter Raphael Dirnberger (Opel Corsa Rally4) in der Früh wegen einem technischen Defekt aufgeben musste. Momentan führt Thomas Traußnig mit 43,5 Sekunden vor seinem Kärntner Landsmann Gerd Koschier (Opel Corsa Rally4) das Feld an.



Österreichischer Rallye Cup?

Der gestern ausgefallene Titelverteidiger Christoph Zellhofer konnte seinen Suzuki Swift ZMX wegen einer gerissenen Kupplungswelle nicht flottbekommen und musste seinen für heute erhofften Restart absagen. Und nachdem sein schärfster Verfolger Andreas Schart heute ebenfalls ausfiel, liegt momentan der steirische Lokalmatador Peter Hopf im Skoda Fabia Proto als Gesamtelfter unangefochten in Führung.