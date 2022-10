Neues Projekt - Premiere bei der Herbstrallye

Konkret geht es dabei darum, jungen und PS-affinen Autofahrer:innen eine Möglichkeit zu bieten, in diese Materie aktiven Einblick zu erhalten, ohne die Gefahr der Illegalität von „Parkplatz-" oder sonstiger, illegaler Straßenrennen, die oftmals in Katastrophen enden. Egal ob es bei Kaltverformung bleibt, "nur" der geliebte Führerschein flöten geht oder gar noch Schlimmeres passiert. Dafür hat der MCL 68 in den letzten Jahren zahlreiche Rallyeschnuppertage abgehalten und mit Theorie und Praxis vielen jungen Interessierten den Weg zum aktiven Rallyesport geebnet ... oder zumindest im Rahmen von „Rallyeschnuppertagen“ oder Hobby-Rennen auf abgesperrten Strecken legale Möglichkeiten gefunden, den physikalischen Grenzbereich eines schnell bewegten Fahrzeuges aufzuzeigen und somit in vielen Fällen eine neue Bewusstseinsbildung jugendlicher Motorsportenthusiasten geschaffen.



Nächster Schritt

Jetzt setzt man in Zusammenarbeit mit den Easy Drivers Fahrschulen Berndorf / Bad Vöslau einen weiterene ersten Schritt: Hat man diese Schnuppertage absolviert und möchte einen Schritt weitergehen, hilft der MCL 68 einen günstigen Einstieg in den Rallyesport zu finden. So kommt es nun zur Premiere des 19-jährigen Tobias Reischer, der bei seinen ersten Rallyeversuchen als Vorausauto im Rahmen der Herbstrallye von MCL 68 Beifahrer-Routinier Helmut Aigner unterstützt wird und auch den technischen Servicesupport des MCL 68 zur Verfügung gestellt bekommt.



Klare Botschaft

Die Botschaft muss klar lauten: "Jedes Hobby hat seine Berechtigung und braucht seine Bühne zur Entfaltung. In diesem Fall darf aber die Bühne nicht die öffentliche Straße oder der öffentliche Parkplatz sein!"



Für alles offen zum Wohle der Jugend im Straßenverkehr

Unternehmen und Partner, die sich in welcher Form auch immer diesem Projekt anschließen wollen, sind jederzeit herzlich willkommen, sich beim MCL 68 zu melden.