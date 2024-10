OBM 1000 Hügel: Vor dem Start

Neben den eingesetzten Elektrofahrzeugen der Organisation für die OBM Land der 1000 Hügel Rallye stellt das Mobilitätscenter aus Krumbach wie schon letztes Jahr Strom aus eigener Gewinnung und Erzeugung zur Verfügung. Auf den Dächern von allen Werkstätten und Bürogebäuden befinden sich umfangreiche Einrichtungen in dieser Hinsicht. Dank größenmäßig perfekt angepasster Photovoltaik-Anlagen kann grüner Strom in Speichern angespeist und dem gesamten Rallye-Tross im unmittelbar danebenliegenden Servicecenter mit 45 Teams zur Verfügung gestellt werden.



45 Teams sind es auch, die beim letzten Rallye-Staatsmeisterschaftslauf 2024, der heute Nachmittag um 16 in Krumbach beginnt, starten werden. Als Favoriten auf den Sieg werden speziell „Hausherr“ Luca Waldherr (Citroen C3 Rally2), Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager (Skoda Fabia Rally2) sowie der aktuelle ERC3-Europameister Filip Kohn (Skoda Fabia Rally2) aus Tschechien gehandelt.



Bekannte Gesichter finden sich auch in den Vorausautos. So lenkt der Deutsche Ralf Hillmann das 0-Auto (Ford Fiesta Rallye2 von ZM Racing), das 0A-Auto (Citroen Saxo VTS) lenkt der Steirer Martin Pucher, im 00-Auto (Renault Clio RS) sitzt Rebenland-Rallye-Veranstalter Erich Plasch hinter dem Lenkrad, das 000-Fahrzeug (Ford Explorer) steuert 1000-Hügel-Rallye-Veranstalter Willi Stengg. Zudem sind auch zwei VIP-Autos im Einsatz. Einen Opel Adam R2 lenkt Ex-Opel-R2-Champion Andreas Kainer, einen Citroen DS3 R5 Hermann Haslauer, der seinen Start im Hauptfeld absagen musste, weil sein Beifahrer krank wurde.



Zudem werden morgen, Samstag, jeweils vor der Sonderprüfung Panoramastraße, die als SP 10 und SP 12 absolviert wird, 15 Ferraris vom Ferrari Club Austria die Vorhut vor dem Hauptfeld bilden. Sie fahren ein internes Gleichmäßigkeits-Rennen im Zuge der Ferrari Trophy.



Kurz noch zum Wetter. Dieses wäre ob seines Aussehens eigentlich keine Erwähnung wert. Um aber einer Klage einer heutzutage möglicherweise sogar bestehenden Wetterdiskriminierungsbehörde vorzubeugen, hier ein Satz dazu: Das Wetter kann mit der Schönheit des Wechsellandes in keinster Weise mithalten!



Zeitplan:

www.obm-1000huegel-rallye.at/2024/zeitplan.html



Zeitenservice:

www.obm-1000huegel-rallye.at/2024/results.html