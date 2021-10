ORM, 3 Städte Rallye: Bericht Wagner

Im bayrischen Böhmerwald und dem oberösterreichischen Mühlviertel wurde mit der ADAC 3 Städte Rallye erstmals seit vielen Jahren eine Veranstaltung als Wertungslauf zur Österreichischen Staatsmeisterschaft und gleichzeitig zur DRM, der Deutschen Rallye Meisterschaft, ausgetragen. Zehntausende Fans erlebten hautnah an der Strecke mit, wie die Top-Rallye-Piloten aus Österreich und Deutschland um Sekunden kämpften.



Von Beginn an gaben dabei die österreichischen Meisterschaftskontrahenten Simon Wagner und Hermann Neubauer den Ton an und distanzierten die Deutsche Elite bereits im Verlauf des ersten Wertungstages deutlich. Nachdem Wagner/Winter und Neubauer/Mayrhofer jeweils sechs Sonderprüfungsbestzeiten für sich verbuchen konnten, und sich damit alle möglichen Bestzeiten untereinander aufteilen, kam es auf der letzten Sonderprüfung im oberösterreichischen Julbach zum vorzeitigen meisterschaftsentscheidenden Showdown. Mit einer knappen Führung von nur 1,3 Sekunden nach 150 gefahrenen Wertungskilometern nahmen Wagner und Winter die Sonderprüfung 13 als erste in Angriff und stellten nicht nur ihre aktuelle Topform, sondern auch Nervenstärke unter Beweis. Während das Duo aus Oberösterreich und Kärnten sich die Bestzeit und damit den Gesamtsieg sicherte, rutschte Titel-Konkurrent und Ex-Staatsmeister Neubauer von der Strecke und beschädigte sein Fahrzeug dabei so stark, dass der die Veranstaltung nicht mehr beenden konnte.



„Ich bin glücklich und stolz auf das was wir erreicht haben.“, sagt Wagner im Ziel. „Im ersten vollen ÖRM Jahr gleich den Titel einzufahren, dabei alle bisherigen gewerteten Läufe zu gewinnen und keinen Kratzer an unseren Skoda Fabia Rallye 2 zu hinterlassen, das ist schon etwas Besonderes und nur mit vollem Einsatz, einem großartigen Team im Rücken und starken Partnern und Unterstützern möglich.“



Wer Simon Wagner kennt, der weiß allerdings, dass sich dieser auch auf einem vorzeitigen Staatsmeistertitel nicht ausruht, sondern bereits akribisch an seinen nächsten Einsätzen arbeitet. Nachdem er heuer nicht nur national, sondern auch bei internationalen Auftritten unter Beweis gestellt hat, dass an ihm kaum ein Weg vorbeiführt, wenn es um die Topplatzierungen geht, hofft der gebürtige Mauthausener auf ein internationales Programm in 2022.



„Wir haben gezeigt, dass wir konstant schnell und verlässlich sind und möchten das im kommenden Jahr gern auch international unter Beweis stellen. Dafür eignet sich nach unserem starken Gastauftritt bei der Barum Rallye dieses Jahr natürlich eine volle Saison in der Europameisterschaft am besten und darauf arbeiten wir jetzt hin.“, erklärt Wagner. „Natürlich würde ich auch den ÖRM Titel gerne verteidigen.“, schmunzelt der 28-Jährige. „Aber was sich letztendlich wirklich ausgeht, werden die kommenden Wochen zeigen. Gerald (Winter), unser Team, unsere Unterstützer und ich geben jedenfalls weiterhin Vollgas, in jeglicher Hinsicht.“