ORM Lavantal Rallye: Vorschau Keferböck

Für Johannes Keferböck wird die zweite Station der ÖRM die erste Rallye seit seiner dritten Zielankunft beim internationalen Klassiker, der Rallye Monte Carlo sein. „Ich hatte beruflich einfach sehr viel um die Ohren“, erklärt Johannes - doch jetzt kehrt er endlich ins Cockpit zurück...



Die Lavanttal-Rallye kehrt nach zwei Jahren Pandemiepause zurück in den Kalender. Für Johannes ist es inklusive dem Start 2006 die vierte Lavanttal-Rallye - 2018, in seiner ersten vollen ORM-Saison anlässlich seines Sieges bei der Jännerrallye, gab es ein großartiges „Debüt“ im Lavanttal. Damals fuhr er nämlich zum ersten Mal mit Ilka Minor, Österreichs WM-erfahrener Copilotin, das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Platz vier hinter zwei World Rally Cars und Niki Mayr-Melnhof, der sich im gleichen Jahr zum Staatsmeister krönte, Johannes Keferböck wurde Vizestaatsmeister - er erinnert sich gerne an seine erste Lavanttal-Rallye: „Damals sind Ilka und ich zum ersten Mal miteinander gefahren und ich wusste sofort, dass ich nun meine Copilotin gefunden habe. Die Rallye selbst hat superschöne Strecken - mir hat die Ausgabe des Jahres 2018 ebenso gefallen wie jene im Jahr darauf, auch wenn wir 2019 Probleme mit dem Turbolader hatten.“



“Trockene Pisten wären gut - wegen Kroatien“

Die Lavanttal-Rallye dient dem K4 RALLY TEAM auch als eine gewisse „Aufwärmübung“ für den Weltmeisterschaftslauf in Kroatien: „Darum würde ich mir trockene Verhältnisse wünschen - denn das würde gut zur Kroatien-Rallye passen.“ Eingesetzt wird wieder ein ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 des tschechischen Keane Motorsport Teams - das Team setzte beim ERC-Lauf am vergangenen Wochenende einen weiteren ŠKODA FABIA Rally2 evo ein, der von Simone Termpestini bewegt wurde.



Johannes erklärt: „Wir werden bereits am Donnerstag vor der Rallye einen kurzen Rollout vornehmen, um bestens vorbereitet in die Lavanttal-Rallye starten zu können. Wir wissen bereits, welches Setup wir im Lavanttal verwenden wollen - ich freue mich jedenfalls schon wieder darauf, mit unseren österreichischen Freunden die Kärntner Prüfungen zu absolvieren.“



Ilka Minor: „Müssen abliefern!“

Die in Wien lebende Copilotin Ilka Minor bestreitet im Lavanttal eine Heimrallye - sie kennt die Lavanttal-Rallye gut und sagt: „Wir wissen, was uns erwartet - diesmal könnte es jedoch sein, dass es in den hohen Regionen tatsächlich Schnee geben wird.“



Minor fügt hinzu: „Jene Dinge, die man weiß, muss man umsetzen. Johannes weiß, woran man arbeiten muss. Das passende Setup haben wir - jetzt müssen wir abliefern.“