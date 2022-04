ORM Lavanttal Rallye: Opening Party Infos

Das Abenteuer WeinbergerHolz Lavanttal-Rallye beginnt schon ein ganzes Stück bevor Staatsmeister Simon Wagner seinen Skoda Fabia Rally2 evo am Freitag um 13.30 Uhr in die Sonderprüfung 1 am Arlinggraben presst: Schon übermorgen, Donnerstag, ab 18:00 Uhr geht es nämlich direkt in der Stadt Wolfsberg am Hohen Platz beim großen Rallye Opening ordentlich rund. Rallyesprecher Christian Wurzer wird fachkundig durchführen, wenn die Rallye-Teilnehmer in umgekehrter Reihenfolge der Startnummern hier über die Startrampe rollen. Hautnah an den Fans vorbei, die mit fetziger Musik und gastronomischer Versorgung auf das Kärntner Rennsporterlebnis eingestimmt werden sollen. Natürlich wird Christian Wurzer dabei auch versuchen, den Stars des zweiten Staatsmeisterschaftslaufs ihre letzten Gedanken vor dem Ernstfall zu entlocken.



Neben den Verpflegungsständen rund um den Zeremonienstart wird auch der MSC Lavanttal als Veranstalter mit einem Stand vor Ort sein. Dort haben die Fans die Möglichkeit, Merchandise-Artikel, aber auch vor allem die Rallye-Unterstützungsbänder zum Preis von 15 Euro zu erstehen. Diese berechtigen nicht nur an beiden Austragungstagen zum Eintritt ins Rallyegelände und die Fanzonen, sondern deren Erlöse sind auch wichtige Bausteine für das Weiterbestehen des Klassikers.



Neben dem hoch spannenden, sportlichen Aspekt der WeinbergerHolz Lavanttal Rallye steht bei der 44. Ausgabe aber wieder eine soziale Komponente im Fokus:



„Wir geben Gas für Kinder in Not“ ist auch heuer das Motto des Kiwanis Clubs Unterkärnten. Prominente Namen aus der Welt des Motorsportes wie Walter Röhrl, Stig Blomqvist, Franz Wittmann, Sepp Haider sowie Wolf Dieter Ihle haben sich in den letzten Jahren im Zuge der Lavanttal Rallye in Dienst der guten Sache gestellt und Interessenten gegen Entgelt im Cockpit ihrer Rallye-Boliden mitgenommen. Auch in diesem Jahr warten routinierte Piloten und besondere Autos auf Fans mit Mut zum Nervenkitzel. Der Reinerlös der Einnahmen kam und kommt auch heuer karitativen Zwecken bzw. hilfsbedürftigen Kindern des Lavanttals zugute. Wobei es den Protagonisten des Club Kiwanis wichtig ist, zu erwähnen, „dass auch wirklich jeder Cent bei uns im Tal bleibt“.



Hinsichtlich der Mitfahrgelegenheiten werden wieder drei verschiedene Kategorien angeboten:



Kategorie Gold – Mitfahrt für € 500.-

Kategorie Silber – Mitfahrt für € 250.-

Kategorie Bronze – Mitfahrt ab € 100.-



Treffpunkt ist dabei am Samstag, dem 9. April, um 9.30 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes Eitweg. Näheres diesbezüglich gibt es auch auf der Homepage. Anmeldungen für sämtliche Mitfahrten sind gerne bei MMag. Martin Rachoinig unter der Telefonnummer +43 664/ 34 555 63 oder martin.rachoinig@jobcreativ.com möglich. „Die Nachfrage ist wie jedes Jahr erfreulich groß“, freut sich Rachoinig. „Rund 70 Fahrten sind bereits gebucht.“



PS: Bild zeigt die letzte Siegesfeier im Lavantal, aus 2019.