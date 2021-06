ORM: Red Stag Rallye Extreme

Kommentarlos schiebt die AMF das Fantasie-Ergebnis der Red Stag Rallye Extreme zurück an den Start - jetzt sind wieder Veranstalter und Sportkommissare am Zug...

Was am Samstag bei der Red Stag Rallye Extreme passiert ist, war ein Supergau der ORM und auch der AMF. Um den Streit zwischen Hermann Neubauer und Simon Wagner zu schlichten respektive eine gut gemeinte „gerechte“ Lösung zu finden, haben die Sportkommissare einen Fantasie-Zeitengleichstand herbei gebogen - für eine Lösung, wonach beide 25 Punkte erhalten sollten, was freilich nicht dem Reglement entspricht (bei Zeitengleichstand zählt die Anzahl der SP-Bestzeiten, ist auch diese gleich, zählt die erste gefahrene SP-Bestzeit).



Für den im Vorjahr sein Amt angetretenen AMF-Generalsekretär Michael Fehlmann, der nur wenige Tage nach Amtsantritt eine pandemielose Normalität vorfand, ist es der erste echte Supergau, der nicht vom Coronavirus ausgelöst wurde. Fehlmann wählte eine elegante Lösung, bei der niemand sein Gesicht verliert: Gegenüber motorline.cc wollte er die Entscheidungen der Sportkommissare nicht kommentieren. Stattdessen hat man Veranstalter und Sportkommissare dazu aufgefordert, man möge erneut ein Offizielles Endergebnis senden, was durch Artikel 14 des Sportgesetzes gedeckt ist. Sobald das neuerliche Ergebnis bei der AMF einlangt, wird dieses veröffentlicht und die Beteiligten werden informiert - denn dann gibt es auch wieder eine Protestfrist.



Es darf angenommen werden, dass die Sportkommissare nun eine dem Reglement entsprechende Lösung erarbeiten werden. Experten zufolge gibt es nur zwei Lösungen: Die fünf Piloten, welche die SP8 (für Neubauer und Wagner vermeintlich SP7) absolviert haben, werden ganz normal gewertet, der Rest der Fahrer erhält nominale Zeiten - dann hätte Simon Wagner gewonnen. Oder aber man erklärt die Bedingungen der letzten Prüfung (2 Fahrer auf SP7/der Rest auf SP8 und/oder mangelhafte Sicht) für illegal, dann wäre Hermann Neubauer Sieger, doch es würde aufgrund zu weniger SP-Kilometer keine ORM-Punkte geben.