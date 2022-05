Pröglhöf bereit für den nächsten E-Einsatz

Für Pröglhöf geht es nun vor allem darum, das Gelernte umzusetzen. Die Rallye selbst sollte etwas selektiver sein als in der rund um Sulingen, was ihm bestimmt entgegenkommt.



„Nach dem ersten Kennenlernen des E-Autos wollen wir uns in Holland schon deutlich steigern. Die Rallye ist für alle im Cup neu, also kommt es hier mehr auf einen guten Aufschrieb an, da niemand von Streckenkenntnissen profitieren kann. Das ist sicherlich ein Vorteil für uns, da Peter und ich schon einige Rallyes zusammen bestritten haben und die Chemie und Kommunikation im Cockpit bestens funktioniert“, berichtet Pröglhöf.



Als Ziel setzt sich Pröglhöf eine Annäherung an die Spitze. Nach dem Hoppala in bei der letzten Rallye dauerte es etwas, bis wieder Vertrauen in die Sache gefunden wurde. Dieses ist jetzt aber wieder voll da und es kann vom ersten Meter an gepusht werden.