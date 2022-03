Rally Clasico Isla de Mallorca mit Kris Rosenberger

Vor der Rallye ist vor der Rallye: Noch bevor Kris Rosenberger mit Co-Pilot Sigi Schwarz zum Auftakt der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft nächste Woche im Rebenland für eine Österreich-Premiere sorgen, geht es für den umtriebigen Piloten auf Mallorca zur Sache. Gestern Abend (10.03.22) startete dort die 18. Ausgabe der „Rally Clásico Isla de Mallorca“, welche Jahr für Jahr große Starterfelder mit Fahrzeugen aus unterschiedlichsten Epochen kombiniert, und diese dann auf die schönsten und anspruchsvollsten Straßen der Insel führt.



Kris Rosenberger ist dabei seit geraumer Zeit ein Fixpunkt: Mit seinem Porsche 911 SC fordert der Österreicher regelmäßig die lokale wie internationale Konkurrenz heraus – und kann sich dabei in der Regel auch durchsetzen: 2018 und 2019 gewann er die Rallye, 2020 wurde er leider schon vor der ersten Sonderprüfung vom Technik-Pech getroffen – und 2021 gab’s nach 14 Sonderprüfungs-Bestzeiten eine unglückliche Zeitstrafe und somit „nur“ Platz zwei.



Gemeinsam mit Co-Pilotin Sarah Adolph erfolgt nun also der Angriff auf den dritten Gesamtsieg, Kris Rosenberger ist jedenfalls voll motiviert: „Die Mallorca Klassik-Rallye ist eine meiner absoluten Lieblingsveranstaltungen. Die Sonderprüfungen sind ein absoluter Traum, wenn das Wetter mitspielt und die Strecken trocken bleiben gibt es einfach nichts Besseres, als mit unserem Porsche 911 SC voll auf Angriff zu fahren. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf die Rallye und setzen alles daran, endlich wieder ganz oben auf dem Siegespodest zu stehen!“



Der Porsche 911 SC wurde dafür von der Technik-Crew rund um Mario Hell optimal vorbereitet, ein Fauxpas wie 2020 sollte damit so gut wie ausgeschlossen sein. Gestartet wurde die Rallye mit drei Nacht-Sonderprüfungen am 10.03.2022, der Zieleinlauf nach insgesamt 15 Sonderprüfungen erfolgt am Samstag (12.03.2022) gegen 18:30 Uhr.