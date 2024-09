Rally Kumrovec: 11 Ö-Teams im Ziel

Das ZM Racing Team konnte mit dem deutschen Paar Dominik Dinkel und Kathrin Götzenberger den Sieg bei der beliebten kroatischen Rally Kumrovec einfahren. Einsatzleiter Alex Köck erklärt dazu in einer Presseaussendung: „Dominik hat am ersten Tag vorsichtig begonnen, sich dann aber gewaltig gesteigert und wurde ein absolut verdienter Sieger. Sehr gut hat die neue Lichtanlage funktioniert. Dominik meinte, es gebe keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das einzige Problem für uns war eine deformierte Ölwanne nach der Sonderprüfung 5, wo der Wagen nach einem weiten Sprung aufgesessen ist. Wir konnten dieses Problem im Service aber beseitigen. Dominik ist eine absolut fehlerfreie Rallye gefahren.“ Auch der Ford Fiesta Rally2 der Ungarn Andras Hadik/Istvan Juhasz wurde von ZM Racing betreut - das österreichische Team rund um Max Zellhofer darf sich also über einen Doppelsieg freuen.



Und: Mit Fabian Zeiringer wurde ein Wegbegleiter des Teams der bestplatzierte Österreicher. Zeiringer pilotierte den Audi A1 Rally2-Kit von Enrico Windisch und konnte damit als schnellster Nicht-Rally2-Pilot den guten achten Platz belegen. Für Zeiringer war es so etwas wie ein Sprung ins kalte Wasser: „Ich konnte einmal auf Eis mit dem Audi fahren und da kamen Enrico und ich ins Gespräch - wir haben die Rally Kumrovec gewählt, weil das eine sehr anspruchsvolle Rallye ist, mit weniger Highspeed-Passagen, was em eher kurz übersetzten Auto entgegenkommt. Es ist am ehesten mit einem Rally3-Wagen vergleichbar, mit rund 250 PS.“ Im Gespräch mit motorline.cc bilanziert Fabian: „Wir sind gut mit dem Auto klargekommen. Einmal ist die Bremse ausgefallen, nachdem ich einen Dreher hatte. Ansonsten war ich voll überrascht, wie gut das Handling dieses Audi ist und das Fahren hat viel Spaß bereitet. Die Rally Kumrovec ist sehr cool, die Stimmung dort ist großartig.“ Zeiringer spricht dennoch von einem „einmaligem Einsatz“ - wann er wieder ins Rallyecockpit steigt, sei noch ungewiss…



Insgesamt sind elf österreichische Teams bei der Rally Kumrovec ins Ziel gekommen, weitere fünf heimische Teams sahen leider keine Zielrampe.