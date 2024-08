Rallycross-ÖM Greinbach: Vorschau

Aufgrund der äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem ungarischen Verband wird am 17./18. Aug. 2024 wieder die österr. und ung. Rallycross-Staatsmeisterschaft beim ARBÖ-Rallycross-Festival im PS RACING CENTER Greinbach ausgetragen. Der Veranstalter RCC-SÜD Großpetersdorf darf mehr als 120 Starter aus fünf Nationen erwarten.



In der Klasse Supercars bis 600 PS zählt der österr. Rekord-Staatsmeister Alois Höller (Ford Fiesta) und Gerald Eder (Skoda Fabia) mit zum Favoritenkreis, doch es gibt große Konkurrenz von ungarischen WM- und EM-Fahrern wie Istvan Antal (Audi S1) und Krisztian Pal (Skoda Fabia).



International stark besetzt ist die sehr beliebte Klasse STC + 2000. Der österr. Vorjahresstaatsmeister heißt Gerald WOLDRICH (Mercedes C200) und trifft auf den ung. Staatsmeister Tibor VAMOSI (BMW M3). Der RCC-SÜD Pilot Armin Ringhofer ist erstmalig mit seinem brandneuen VW Golf Turbo am Start.



Der Top-Favorit in der Klasse STC bis 2000ccm ist der tschechische Seriensieger Roman Castoral (Opel Astra OPC). Große Konkurrenz kommt aus Österreich mit Josef Strebinger ( VW Polo) und dem Ungarn Andor Trepka (Renault Clio).



Stark besetzt ist auch die Klasse STC bis 1600ccm. Der Lokalmatador und RCC-SÜD Pilot Dominik RATH (Peugeot 207) strebt einen Heimsieg an. Starke Konkurrenz kommt aus Ungarn mit Tamas Vegh (VW Polo), Balazs Siebel (Toyota Ago), Akos Gonda (Suzuki Swift) und Robert Artner (Skoda Fabia) um nur einige zu nennen.



Das steirische Jungtalent Leander PFLEGER (Suzuki Swift) ist vom Peugeot-Cup in die Klasse National 1600 aufgestiegen und führt auch hier die Meisterschaft an und will einen weiteren Heimsieg einfahren. Seine ersten Verfolger in der Meisterschaft sind Reinhard Kaineder (Suzuki Swift) und Raphael Dirnberger (Opel Corsa).



Der Peugeot-Cup hat sich prächtig entwickelt und dient zur Nachwuchsförderung im RX-Sport und hat schon einige Talente hervorgebracht. Marcel Strobl kommt als Führender der Cup-Wertung nach Greinbach, seine ersten Verfolger sind Lukas Woldrich und Marcel Aigelsreiter.



Die weiteren Klassen der ung. Meisterschaft sind Markenpokale für Mazda MX5, Opel Astra und Suzuki Swift.



Dem Veranstalter RCC-SÜD ist es gelungen ein internationales und hochkarätiges Rallycross-Starterfeld in das PS RACING CENTER zu bringen, es ist angerichtet, verbringen Sie mit uns ein Motorsportwochenende vom Feinsten in Greinbach in der Steiermark.